Starfield, Bethesda: ci sono dei piccoli bug, ma favoriscono la libertà del giocatore

Qualche mese prima del suo arrivo, Xbox ha dichiarato che Starfield sarà il titolo "con il minor numero di bug mai visto in un gioco Bethesda". Al momento disponibile in accesso anticipato e presto in arrivo su PC e Xbox, Pete Hines, responsabile editoriale di Bethesda, approfondisce la questione.

In un'intervista ai microfoni di Games Industry, rilasciata in occasione della GamesCom 2023, il responsabile ha parlato dell'argomento bug, ora più in voga che mai dopo le prime esperienze con mano da parte degli utenti, e ha dichiarato:

"Accogliamo il caos. Se lo volessimo, potremmo creare un gioco più sicuro, meno buggato e meno rischioso. Ma ciò a cui cerchiamo di appoggiarci è la libertà del giocatore. Sì, ci saranno alcune piccole cose qua e là in cui il compagno magari potrebbe starci un po' troppo vicino, eppure amiamo e abbracciamo assolutamente le libertà che si ottengono, così come quello che accade in conseguenza di ciò."

"Ovviamente ci sono dei bug. Ma questo toglie qualcosa all'esperienza? O abbiamo, invece, un gioco solido e divertente con cui non si può smettere di giocare e sperimentare?"

Come vi raccontiamo nella nostra anteprima di Starfield, il gioco vanta un solido comparto tecnico, esordendo con il Creation Engine 2 e, fatta salva qualche piccola incertezza su questo fronte, si tratta di un titolo immenso, destinato a tenerci compagnia fra le stelle per ore e ore.