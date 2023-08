Starfield, Bethesda ringrazia i fan: 'Il vostro entusiasmo ci ha dato la carica' - Aggiornata

Con il debutto di Starfield ormai dietro l'angolo, un lungo viaggio per Bethesda si avvicina alla conclusione. E così, dopo che Todd Howard ha ringraziato Phil Spencer di Xbox per aver supportato Starfield , il numero uno di Bethesda ha belle parole anche per la community di fan.

AGGIORNAMENTO 18:02 - Oltre ad Howard anche l'intera Bethesda Game Studios si unisce ai ringraziamenti nei confronti degli appassionati, attraverso un messaggio diffuso sul canale Twitter/X ufficiale della compagnia. "A tutti voi che ci avete supportato nel corso degli anni, un sentito grazie per tutta la passione ed energia che avete dimostrato verso Starfield. Non saremmo arrivati a questo punto senza tutto ciò", queste le parole di Bethesda, che considera lo sviluppo del nuovo Action/RPG sci-fi "una delle esperienze più impegnative ed elettrizzanti della nostra carriera". Segue notizia originale.



Intervenuto sul canale Discord ufficiale del nuovo kolossal sci-fi, Todd Howard ha voluto ringraziare i giocatori per tutto il sostegno e l'entusiasmo dimostrato nel corso degli anni, dall'annuncio del gioco avvenuto all'E3 2018 fino all'ormai imminente debutto su PC e Xbox Series X/S, considerando fondamentale l'apporto dato dall'utenza allo sviluppo del gioco.

"Un rapido grazie per la vostra passione e l'entusiasmo verso Starfield. Ricordo ancora quando questo canale è partito e, mentre cresceva, il vostro entusiasmo ci ha dato la carica qui a Bethesda. Ci piace dire che abbiamo i fan più intelligenti dalla nostra parte, e voi sicuramente lo siete. Starfield è stato per noi un lavoro fatto con amore ed il fatto che tutti voi vi siete impegnati a costruirci attorno una community significa per noi il mondo. Non vediamo l'ora che possiate giocarci", queste le parole di Howard a tutti gli appassionati.

Ormai è tutto pronto per il grande debutto sul mercato, e per l'occasione Bethesda ha fatto un piccolo regalo a tema Starfield ai fan Xbox, indubbiamente gradito per tutti coloro che amano personalizzare la propria console.