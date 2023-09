Starfield: Bethesda ha riprodotto il sito del primo atterraggio lunare, eccolo in video

Nel mentre Bethesda conferma l'arrivo di una patch per Starfield con cui verrà introdotto il DLSS insieme ad un nuovo menu per l'HDR, gli esploratori spaziali del GDR Sci-Fi continuano a meravigliarsi delle scoperte in cui si imbattono.

Su reddit ha suscitato particolare stupore la scoperta del sito del primo atterraggio lunare, risalente alla missione Apollo 11 portata a compimento nel 1969. Come saprete, fu il comandante Neil Armstrong il primo uomo a posare i piedi sulla superficie lunare, a cui fece seguito il compagno Buzz Aldrin. Il terzo membro dell'equipaggio incaricato di andare alla scoperta della Luna, Michael Collins, rimase invece in orbita per gestire il modulo Columbia che avrebbe ricondotto la crew sulla Terra.

Esplorando la Luna in Starfield è possibile imbattersi nel modulo lunare Eagle, utilizzato dai tre astronauti oltre 50 anni fa. Ambientata nel 2330, la space opera di Bethesda rende omaggio a una delle imprese più importanti nella storia dell'umanità. Come segnalato da un utente tra i commenti del post (che trovate in calce), leggendo i libri in-game e i tablet è possibile sbloccare missioni che ci conducono verso luoghi di interesse, come quello del sito dell'atterraggio lunare.

Nel frattempo, sembra che altri giocatori abbiano scoperto la fonte dell'eterno loot in Starfield.