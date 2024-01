Starfield, Bethesda risponde ai detrattori: ecco perché i modder correggono prima i bug

La narrazione correlata all'epopea spaziale Bethesda è stata edulcorata, nei mesi, da diverse voci fuori dal coro degli utenti: basti pensare, ad esempio, alle lamentele sopraggiunte dai modder di Starfield a causa di un bug che rendeva il titolo ingiocabile. La software house, però, ha spesso risposto a tono alle critiche mosse dai detrattori.

Mentre sono sopraggiunte alcune accuse (sempre in riferimento alla suddetta IP Bethesda) dal giornalista Jason Schreier, secondo cui i siti fan di Xbox avrebbero sfalsato la media delle recensioni di Starfield, nella giornata di ieri un esponente della compagnia ha voluto spiegare all'utenza come mai si verificano diversi "ritardi" nel rilascio delle patch correttive di Starfield, rispetto a quanto viene invece realizzato dalla community di modder che ha sempre contraddistinto le produzioni dell'azienda.

"Le correzioni ufficiali e le aggiunte di contenuti devono passare attraverso lunghi processi di certificazione e localizzazione, soprattutto per le console (motivo per cui la beta è disponibile solo per gli utenti di Steam)", ha asserito il community manager Robert 'VaultOfDaedalus' O'Neill in un thread di Reddit. "C'è anche il fatto che, per questo motivo, le correzioni sono meglio raggruppate in aggiornamenti consolidati più grandi che mirano alle pietre miliari dei rami, piuttosto che rilasciarle ad hoc. Questo garantisce anche un miglior test di compilazione quando il nuovo codice è tutto insieme". Dunque, ciò spiega come mai i modder riescono a risolvere più in fretta le singole problematiche che affliggono, nel caso specifico, la produzione Bethesda. Cosa ne pensate della risposta data dal community manager della software house?