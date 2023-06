Starfield: Bethesda svela i requisiti della versione PC, vi servirà un SSD

A pochi minuti dalla fine dell'evento dedicato a Starfield che ha seguito l'Xbox Showcase 2023, Microsoft e Bethesda hanno aggiornato la pagina Steam del gioco ambientato nello spazio con tutti i dettagli in merito alle configurazioni richieste per farlo girare.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema di Starfield:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 versione 2004 (10.0.19041.0)

Processore: AMD Ryzen 5 2600x oppure Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: è obbligatorio l'uso di un SSD

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10/11 con gli aggiornamenti più recenti

Processore: AMD Ryzen 5 3600X oppure Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT oppure NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: è obbligatorio l'uso di un SSD

Come potete notare, gli sviluppatori hanno specificato che il gioco richiede obbligatoriamente un SSD, senza il quale probabilmente non verranno garantite prestazioni fluide o un'esperienza priva di problematiche relative ai caricamenti. Per quello che riguarda invece il peso, pare che il gioco occupi circa 125 GB ed è probabile che su Xbox Series X|S richieda un quantitativo di spazio analogo.

