Starfield: Bethesda svela in video le suggestive ambientazioni della sua space opera

Starfield è indubbiamente uno dei titoli maggiormente attesi da parte dei possessori di PC e console Xbox, ed in generale da parte dei fan di Bethesda, autrice tra i giochi di ruolo che più hanno segnato l'industria videoludica.

Dopo il cinematic trailer in-engine con cui il gioco ha debuttato nel corso dell'E3 2021 di Microsoft, Starfield torna finalmente a mostrarsi con il dario degli sviluppatori di Bethesda. La compagnia ci fornisce un piccolo, ma quantomai intrigante assaggio di tre delle ambientazioni che avremo modo di esplorare durante l'avventura spaziale: New Atlantis, Neon, e Akila.

Visionando il filmato che trovate in apertura, potete posare gli occhi su New Atlantis, la capitale delle Colonie Unite. La metropoli è caratterizzata da una fitta atmosfera a base di luci al neon in stile Blade Runner, con Bethesda che ne parla come di un vero crogiolo con tutti i tipi di razze ed etnie.



Più in basso potete ammirare Neon, nota come "la città del piacere". Costruita su un'ex piattaforma di pesca in una zona acquatica, tutto è cambiato per Neon quando è stato scoperto che un pesce alieno è in grado di trasmettere all'uomo la droga Aurora: la gente attraversa la galassia intera pur di provarne la sensazione.



Infine, abbiamo Akila, la capitale del Collettivo Freestar e sede di vari tipi libertari rissosi e sgangherati. Akila City è circondata da mura che proteggono da letali predatori alieni, che si presentano in parte come lupi e in parte come velociraptor.

In attesa di ammirare il gioco in azione, si tratta di un'interessante anteprima fornita da Bethesda sul titolo. Starfield sarà disponibile a partire dall'11 novembre del 2022 su PC Windows 10 e Xbox Series X|S, e sarà su Xbox Game Pass al day one. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Starfield per approfondire ulteriormente l'ambizioso progetto di Bethesda.