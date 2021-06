Starfield di Bethesda uscirà solo su PC e Xbox Series X o anche su PS5?

La presentazione di Starfield con tanto di data d'uscita (fissata per l'11 novembre 2022) ha rappresentato la grande apertura della conferenza digitale di Xbox e Bethesda all'E3 2021, riportando in scena l'Action/RPG a tinte sci-fi dopo anni di silenzio.

Con Bethesda che è stata recentemente acquistata da Microsoft, ciò significa quindi che Starfield sarà esclusiva console Xbox? Ebbene sì: su console Starfield sarà esclusiva Microsoft, con un'uscita sia su PC che su Xbox Series X/S tra un anno e mezzo. Ciò significa anche che il progetto sarà interamente next-gen, non essendo infatti prevista una versione per Xbox One del gioco. Sebbene per il momento non è stato possibile vedere sequenze di gameplay effettivo, ciò pone Starfield come uno dei titoli di punta per i due sistemi Microsoft di nuova generazione, con la possibilità che il titolo possa perfezionarsi sempre di più nel corso del tempo che lo separa dal suo debutto sul mercato, dove sarà inoltre subito disponibile anche su Xbox Game Pass.

L'opera promette di essere molto ambiziosa, con Bethesda che definisce Starfield uno Skyrim nello spazio, consentendoci di poter esplorare liberamente la galassia a bordo della nostra navicella. Inoltre, la colonna sonora di Starfield è composta da Inon Zur, già noto ai fan di Bethesda per aver realizzato le musiche di diversi capitoli di Fallout. L'attesa è ancora lunga, ma le basi per un grande titolo sembrano esserci tutte.