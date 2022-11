Starfield, Bethesda vuole le domande dei fan: l'RPG Sci-Fi sarà ai The Game Awards?

Starfield è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai giocatori PC e Xbox, e sembra proprio che l'utenza avrà presto modo di scoprire nuovi dettagli sull'ambizioso progetto Sci-Fi in arrivo nel corso del 2023.

I fan sono desiderosi di scoprire nuovi dettagli sull'universo di Starfield e Bethesda decide di accogliere a braccia aperte le domande della sua utenza. Tramite le parole di Jurassica, un'amministratrice del canale Discord di Bethesda, la compagnia ha dato il via ad una serie di quesiti a cui darà risposta durante "il prossimo appuntamento".

"Grazie mille per continuare a fare domande", leggiamo nell'intervento di Jurassica. "Nei prossimi giorni, vorremmo provare a sfruttare questo canale per vedere se possiamo concentrare meglio le vostre domande. Abbiamo ricevuto già parecchie domande sulle quest in vista del prossimo evento, ma nel frattempo, questo sarà un punto di incontro per le domande generali fino a quando non sperimenteremo alcune altre funzionalità di Discord".

Questa iniziativa potrebbe costituire la base per il prossimo video di "Constellation Questions", in cui gli sviluppatori di Bethesda rispondono direttamente alle domande dei fan: l'ultimo episodio è stato trasmesso ad ottobre e dal momento che abbiamo da poco oltrepassato l'originale data di lancio del gioco (11 novembre) potrebbe essere questo un buon momento per fornire un aggiornamento sullo stato dei lavori.

Un'ipotesi forse più fantasiosa vede Bethesda alla ricerca del feedback dell'utenza per decidere cosa mostrare di Starfield durante i The Game Awards 2022. Essendo l'evento fissato all'8 dicembre, riteniamo però difficile che la compagnia abbia il tempo di organizzare una presentazione ad hoc per la kermesse condotta da Geoff Keighley.

Phil Spencer ritiene che rinviare Starfield e Redfall al 2023 sia stata la mossa migliore per Microsoft e gli Xbox Game Studios.