Starfield ha un lato 'birichino': le romance forniscono un importante vantaggio!

Nelle settimane che hanno preceduto il lancio della nuova space opera di Bethesda ha destato qualche perplessità il poco spazio per l'amore in Starfield: nonodtsnyr il numero ridotto di romance, queste ultime hanno però una grande importanza in funzione di uno specifico vantaggio da sbloccare nel corso dell'avventura.

Tra le innumerevoli attività da svolgere esplorando il Campo Stellare del kolossal sci-fi di Bethesda Game Studios troviamo infatti le romance, accessibili dopo aver raggiunto un sufficiente 'livello di intimità' con i PNG più importanti di Starfield.

Una volta conquistato il cuore del proprio spasimante virtuale, ogni giocatore può sfruttare le romance per acquisire un vantaggio che risulta essere particolarmente utile sia nelle dinamiche di gameplay free roaming che nelle attività da svolgere tra missioni secondarie e campagna principale.

Ogni romance, infatti, sblocca il vantaggio temporaneo "Sicurezza Emotiva" che consente ai giocatori di acquisire per 24 minuti il 15% di Punti Esperienza supplementari dopo aver 'dormito' con il proprio partner. Si tratta del miglior boost temporaneo di esperienza che viene concesso agli esploratori spaziali di Starfield, superiore al vantaggio "Ben Riposato" per aver dormito (da soli) su un letto e all'analogo bonus da acquisire con determinati farmaci e alcune bevande speciali.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione finale di Starfield, un GDR vastissimo come l'universo ma imperfetto.