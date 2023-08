Starfield ai blocchi di partenza: Bethesda ha un piccolo regalo per i fan Xbox

Dopo aver potuto contemplare la Superluna Blu in attesa di Starfield, mancano ormai poche ore allo sblocco dell'Accesso Anticipato del GDR sviluppato da Bethesda.

Per celebrare questa importante giornata, la software house e il team Microsoft hanno deciso di offrire ai giocatori console un piccolo regalo. Su Xbox Series X|S, è infatti ora disponibile un nuovo tema dinamico a tema Starfield, che gli appassionati possono scaricare gratis tramite il proprio account verdecrociato. Il piccolo regalo può essere già utilizzato come sfondo per la propria console Microsoft, in attesa di poter partire alla scoperta dello spazio profondo all'interno del GDR sci-fi. Direttamente in calce a questa news, potete osservare in dettaglio il tema dinamico, che porta su Xbox Series X|S la key art di Starfield.



Cogliamo l'occasione per ricordare che l'orario di sblocco dell'Accesso Anticipato di Starfield è stato fissato da Bethesda in corrispondenza della nottata tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre. Il pubblico italiano, in particolare, potrà iniziare il proprio viaggio nel titolo a partire dalle ore 2:00 in punto. È dunque ormai partito il conto alla rovescia per il decollo della nuova IP dei Bethesda Game Studios, che si apprestano a fare una nuova scommessa dopo il successo delle serie di Fallout e The Elder Scrolls.