Starfield con bonus preordine 'spaziali': Best Buy offre biscotti gelato per astronauti!

Se l'ossessione di Todd Howard per il cibo di Starfield vi accomuna al Game Director di Bethesda Game Studios, potete sempre prenotare da Best Buy la space opera in esclusiva Xbox e gustare del vero cibo per astronauti!

La nota catena nordamericana propone infatti a tutti coloro che prenotano Starfield un bonus a tema, ovvero un biscotto gelato per astronauti. La prelibatezza spaziale offerta dal maggiore rivenditore al dettaglio di elettronica degli Stati Uniti consente a tutti i fan di GDR bethesdiani l'opportunità di addentare un biscotto gelato al triplo gusto di cioccolato, vaniglia e fragola racchiuso in due wafer al cacao.

La trovata promozionale di Best Buy riprende idealmente le scene di gameplay mostrate da Todd Howard e compagni nel corso dell'ultimo Starfield Direct, basti ricordare il simpatico passaggio che ha visto per protagonista Jamie Mallory: la produttrice di Bethesda ha spiegato di voler cimentarsi in scorribande piratesche nello spazio per saccheggiare quante più astronavi e arricchire la sue collezione di panini.

Il lancio della nuova esperienza ruolistica di Bethesda è previsto per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Già che ci siamo, vi lasciamo a questo nostro approfondimento con tutti i contenuti delle edizioni Standard, Premium e Constellation di Starfield.