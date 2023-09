Starfield è boom su Twitch: supera anche The Last of Us 2 e God of War Ragnarok

Starfield di Bethesda è il videogioco first party di maggior successo di sempre su Twitch (Minecraft escluso): con oltre 550.000 spettatori nel weekend di lancio (Early Access) il gioco ha superato i numeri di produzioni come God of War Ragnarok e The Last of Us Parte 2.

Da questo conteggio come detto è escluso Minecraft, Starfield totalizza 552.000 spettatori, 40.000 in più rispetto a The Last of US Parte 2 al lancio, che si ferma a 508.000 mentre Baldur's Gate 3 si ferma a 479.0000 spettatori sulla piattaforma viola.

Numeri simili per God of War Ragnarok con 478.000 spettatori, più in basso troviamo Ghost of Tsushima con 316.000 spettatori, Marvel's Spider-Man con 2430.000 e Horizon Forbidden West con 225.000. Questo vuol dire dunque che Starfield è il gioco first party più visto di sempre su Twitch, come detto con la sola esclusione di Minecraft (sempre pubblicato da Microsoft Gaming), vero e proprio fenomeno pop mondiale.

Indubbiamente una partenza positiva per Starfield (che sembra anche aver spinto le vendite di Xbox Series X negli USA), interessante sopratutto se siamo che il gioco Bethesda è attualmente in accesso anticipato, con il lancio globale fissato per il 6 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.