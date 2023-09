Starfield, un bug impedisce di sparare: ecco come fare per risolvere

Pur avendo una pulizia generale maggiore rispetto ad altre produzioni Bethesda, Starfield non è esente da qualche bug ed uno di questi sta facendo impazzire i giocatori. Per qualche strana ragione, infatti, alcuni utenti segnalano l'impossibilità di fare fuoco con le armi. Fortunatamente, però, si tratta di un problema facilmente risolvibile.

Nel caso in cui questo fastidioso bug dovesse presentarsi, sappiate che potete annullarne gli effetti con un procedimento rapido ed indolore. È infatti sufficiente accedere alla schermata di creazione del personaggio per fare in modo che il vostro protagonista torni ad essere perfettamente in grado di premere il grilletto e sparare sui nemici in giro per la galassia.

Sebbene chi incontra il problema su PC possa accedere all'editor dell'eroe tramite una semplice stringa di codice da inserire nella console dei comandi, vi sconsigliamo di ricorrere a questo stratagemma per evitare di perdere l'accesso agli Obiettivi di gioco. In Starfield, infatti, è possibile procedere con la modifica del nome e dell'aspetto del protagonista semplicemente recandosi presso uno dei tanti negozi Enhance, ossia speciali cliniche i cui medici sono disposti ad intervenire sul vostro aspetto al prezzo di 500 Crediti. Una volta eseguito l'accesso alla schermata di modifica del personaggio, non è necessario che procediate con qualche tipo di modifica e potete anche uscire immediatamente: come per magia, il bug smetterà di infastidirvi.

Stando alle testimonianze di alcuni giocatori, questo stratagemma permette di risolvere anche altri bug minori, quindi vi suggeriamo di fare un tentativo se siete stati colpiti da problematiche di altro tipo e non sapete come risolvere.

Per chi non lo sapesse, questo problema si verificava anche nella versione di Fallout 4 per realtà virtuale e, in quel caso, i giocatori dovevano modificare il sesso del protagonista tramite la console dei comandi per sistemare l'errore. Per fortuna, il bug in Starfield è molto più gestibile e in pochi passi è possibile tornare alla normalità.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come aumentare la salute massima del protagonista di Starfield?