Starfield: un bug potrebbe renderlo ingiocabile, i modder si lamentano e Bethesda risponde

I modder non sono contenti di Starfield e anzi, due di loro in particolare hanno segnalato in questi giorni due gravi bug sul subreddit dedicato alle mod del gioco Bethesda, evidenziando come i problemi in questione potrebbero portare a conseguenze piuttosto gravi sul lungo periodo.

In particolare wSkeever ha notato come le sessioni caricate da salvataggi con decine o centinaia di ore di gioco all'attivo tendano ad andare in crash più di frequente, a causa di un problema legato alla generazione degli ID dinamici da parte del client. Questo bug di fatto aumenta generosamente le dimensioni del file di salvataggio e ipoteticamente potrebbe portare a crash talmente frequenti da rendere Starfield ingiocabile con quel determinato salvataggio.

Il problema è risolvibile al momento attivando la modalità New Game Plus, tuttavia è chiaro come si tratti di una soluzione non percorribile sulla lunga distanza. Un community manager di Bethesda è intervenuto su Reddit sottolineando come gli sviluppatori siano al lavoro per risolvere il problema grazie anche al supporto dei modder.

Sempre parlando di mod, a quanto pare l'autore di Starfield Together ha deciso di abbandonare il progetto. Il motivo? Starfield è un gioco mediocre, un gioco vuoto e senz'anima, per questo non sprecherà altro tempo per lavorare su Starfield Together. Il lavoro svolto però non andrà buttato, il codice sorgente della mod diventerà presto open source e chiunque voglia potrà dedicarsi al suo sviluppo.