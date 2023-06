Starfield: la caccia ai bug coinvolge tutti i tester di Microsoft, rivela Phil Spencer

Dopo aver riferito che i 30fps di Starfield su Xbox Series X|S sono una scelta creativa, Phil Spencer ha colto l'occasione offertagli dai microfoni di GiantBomb per sottolineare l'enorme lavoro che Microsoft sta portando avanti per 'ripulire il codice' della space opera di Bethesda.

Il massimo esponente della divisione Xbox della casa di Redmond ha infatti sottolineato l'impegno profuso da Microsoft e Bethesda per far sì che il lancio di Starfield non sia piagato da bug, glitch, crash o problemi di prestazioni.

Spencer ha esordito nel suo discorso partendo dalle precisazioni sui rinvii e sulle tempistiche di lancio di Starfield per poi affermare che "insieme a Todd Howard abbiamo deciso di dare al suo team tutto il tempo richiesto per sviluppare Starfield, e con Matt Booty (dirigente a capo degli Xbox Game Studios, ndr) abbiamo scelto di coinvolgere praticamente tutti i nostri tester e membri del Controllo Qualità. In questo momento sono tutti impegnati a giocare a Starfield per scovare bug ed effettuare tutti i test del caso".

In chiusura del suo intervento, Spencer ribadisce che "le scene che avete visto nel corso dello Showcase provengono esattamente dal titolo che stiamo giocando, non c'è alcun trucco. D'altronde, il team di Howard ha già lanciato giochi enormi e complessi come Skyrim mantenendo le aspettative nutrite dalla community, quei ragazzi sanno rispettare questo genere di cose". Le dichiarazioni di Spencer vanno quindi nella medesima direzione indicata da Booty: il responsabile degli studi Xbox riferì infatti che Starfield sarà il gioco Bethesda con il minor numero di bug.

A voler dar retta a Phil Spencer e Matt Booty, quindi, Starfield vanterà un livello di 'rifinitura del codice' particolarmente elevato... se possibile, addirittura il più elevato dell'intera storia degli Xbox Game Studios (e di Bethesda), considerando il gran numero di tester e membri del reparto Controllo Qualità attualmente al lavoro sul gioco per segnalare agli sviluppatori tutti gli interventi da compiere per risolvere i bug e migliorare le prestazioni.

In attesa di averne la controprova tuffandoci tra le stelle del nuovo GDR sci-fi di Bethesda a partire dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, vi invitiamo a leggere il nostro riassunto sulle novità di Starfield tra grafica, gameplay e annunci del Direct che ha concluso l'ultimo Xbox Games Showcase