Starfield: cambia la finestra di lancio, da prima metà del 2023 a inizio anno

Inizialmente atteso per l'11 novembre 2022, Starfield è stato rinviato alla prima metà del 2023 anche se una dicitura su Xbox Store sembra suggerire un lancio previsto nei primissimi mesi dell'anno nuovo.

Inizialmente la dicitura riportava "First Half 2023" ora cambiata in "Early 2023" la differenza sembra assolutamente minima ma in realtà con il secondo caso si tendono ad indicare quei titoli in uscita nel primo trimestre dell'anno (da gennaio a marzo) mentre la dicitura First Half è spesso associata a giochi in uscita anche nel secondo trimestre, e dunque da aprile a giugno.

Per quanto il tutto sia ancora decisamente empirico, la dicitura Early 2023 lascia ben sperare riguardo una pubblicazione del gioco durante l'inverno anziché nella primavera del prossimo anno, finestra questa che potrebbe essere riservata a Redfall di Arkane, anche lui inizialmente previsto per la fine del 2022 e poi rinviato.

Starfield potrebbe tornare a mostrarsi in azione durante Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, le probabilità che la compagnia presenti un trailer o un footage di gameplay sono certamente alte, tra pochi giorni ne sapremo di più. Il rinvio di Starfield è stato certamente una doccia fredda per i giocatori ma l'obiettivo di Bethesda è quello di pubblicare un gioco di alto profilo con la miglior qualità possibile al lancio.