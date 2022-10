Starfield: cartoline dallo spazio con le splendide locandine di Bethesda e Poster Posse

Il video su Starfield spiegato da Todd Howard non è l'unica sorpresa riservataci da Bethesda: nella Settimana Mondiale dello Spazio, la sussidiaria degli Xbox Game Studios ha pubblicato delle splendide locandine di Starfield realizzate in collaborazione con le fucine artistiche di Poster Posse.

Le coloratissime illustrazioni condivise sui social e dalle pagine del blog ufficiale di Bethesda ci regalano dei nuovi scorci panoramici sui mondi alieni di Starfield, dalle bizzarre strutture che imperlano i paesaggi liberamente esplorabili dei pianeti extraterrestri ai dettagli delle astronavi.

Nelle locandine di Poster Posse c'è 'spazio' anche per VASCO, l'amichevole companion robot di Starfield descritto a più riprese dagli stessi sviluppatori di Bethesda come un prezioso alleato per tutti i membri del programma Constellation chiamati a esplorare il cosmo per andare alla ricerca di nuove opportunità per la razza umana.

Sia l'astronave che l'unità robotica VASCO saranno completamente personalizzabili: il companion sarà dotato di innesti modulari per riadattarne le funzionalità in base alle circostanze, mentre per i vascelli interplanetari si avrà accesso a un editor, anche qui di con tanti moduli di servizio, potenziamenti delle prestazioni e customizzazioni estetiche.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio di Starfield, al momento prevista indicativamente nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.