Starfield e i codici per le recensioni: noto insider smentisce gli ultimi rumor

Proprio oggi vi abbiamo riportato le voci di corridoio secondo le quali Bethesda non invierà in anteprima i codici di Starfield agli addetti al settore, costringendoli a giocare in concomitanza con l'inizio dell'Early Access. Sembrerebbe però che le cose non stiano esattamente così.

A contraddire questi rumor non è stato un personaggio di poco conto, ma il noto insider Tom Henderson, che ormai da tempo si dedica ad anticipazioni sia sui social che sul suo sito ufficiale. Con un breve post pubblicato sul suo profilo Twitter, Henderson ha immediatamente messo a tacere le precedenti voci di corridoio. Stando a quanto dichiarato dall'affidabile insider, Bethesda Softworks invierà i codici per scaricare Starfield entro la fine di questa settimana, così che i content creator e la stampa specializzata possano avere circa due settimane prima che il gioco sia disponibile in Accesso Anticipato.

Insomma, se Tom Henderson dovesse avere ragione, significherebbe che la possibilità di assistere alla pubblicazione delle recensioni di Starfield al day one non siano così lontane.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli in merito all'ora esatta in cui si potrà iniziare a giocare a Starfield in Early Access il prossimo 1 settembre 2023.