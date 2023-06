Starfield: la collaborazione con AMD vuol dire niente DLSS? I giocatori si lamentano

La community si fa sentire e non sembra gradire molto il supporto di AMD come partner per Starfield : voi invece cosa ne pensate?

Nomi come Tom Warren di The Verge e Jez Corden di Windows Central si sono inseriti nella discussione, così come alcuni collaboratori di Digital Foundry e YouTuber del calibro di LegacyKillaHD, analizzando pro e contro di questa scelta di Bethesda .

La notizia non è stata accolta in maniera del tutto positiva e anzi, in molti su Twitter accusano Bethesda e Microsoft di aver effettuato "una pessima scelta" mentre altri provano a guardare la situazione da un punto di vista più razionale, lodando comunque la scelta di un partner tecnico come AMD.

D'accordo, il mancato supporto DLSS non è stato confermato ma sono molti ad avere pochi dubbi in merito dal momento che la collaborazione con AMD viene definita "esclusiva" e non avrebbe dunque molto senso supportare anche tecnologie proprietarie della concorrenza (NVIDIA, in questo caso). Ma ribadiamo come nulla sia ancora definito.

Nella giornata di ieri, AMD e Bethesda hanno annunciato una collaborazione esclusiva per Starfield , questo vuol dire che il gioco su PC sarà ottimizzato con le tecnologie targate AMD come FSR 2.0 a discapito però del supporto DLSS di NVIDIA, anche se in realtà non ci sono ancora conferme a riguardo.

Starfield has no RTX or DLSS on PC? pic.twitter.com/zGXIoKGJTd — New Yokio (@ItsNewYokio) June 27, 2023

DLSS is massively superior to FSR 2, so I don't understand why Microsoft / Bethesda would sign a deal that will lock DLSS out of Starfield. These deals are simply anti consumer and won't help AMD sell GPUs. Build a better product instead 😐 — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2023

Major L for Starfield.



Very disappointing.



This PC exclusivity is nonsensical. https://t.co/gzsVJqC538 — Michael (@LegacyKillaHD) June 27, 2023

If Starfield doesn't have DLSS support on release day, that would be a pretty big buzzkill for me. DLSS is amazing. It almost doubles framerates in some games in 4k. Going AMD or NVIDIA exclusive is such a bad call in general. PC hardware exclusivity is pretty shit. — SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) June 27, 2023

No Nvidia RTX or DLSS for Starfield as AMD and Bethesda announce exclusive PC partnership



Had a 50% chance of getting it right and they still chose wrong. What a terrible decision https://t.co/1h254wtP1I — THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) June 27, 2023

(and yes this likely means no DLSS at launch 🥲) — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2023