Starfield, collaborazione con gli Imagine Dragons domani? La band stuzzica i fan

Con il debutto ormai imminente di Starfield su PC e Xbox Series X/S, la grande attesa nei confronti dell'Action/RPG spaziale di Bethesda è ormai agli sgoccioli, ma potrebbe esserci spazio per un ultimo, grande evento pronto ad accompagnare al meglio l'esordio sul mercato.

Attraverso un post su Twitter/X, la celebre band degli Imagine Dragons lascia intendere di avere pronta per domani una sorpresa rivolta a tutti i suoi fan, allegando a corredo del messaggio un'immagine a tema sci-fi che sembra proprio richiamare l'opera di Bethesda. Alcuni fan fanno inoltre notare che nella mailing list della band ci sono ulteriori riferimenti a Starfield, sotto forma di un'astronave che lascia una scia di sandwich al suo passaggio, mentre un countdown attivato dal gruppo mostra un'altra navicella con sopra il logo del gioco.

Tutto lascia dunque pensare ad una collaborazione tra Starfield e gli Imagine Dragons per celebrare l'esordio del kolossal sci-fi su PC e Xbox Series X/S, sebbene per adesso non è chiara in quale forma dovrebbe concretizzarsi, se tramite una canzone appositamente dedicata al gioco oppure un trailer di lancio con in sottofondo uno dei brani più celebri del gruppo. Non resta che attendere la giornata di domani, 31 agosto, per scoprire cosa Bethesda e gli Imagine Dragons hanno effettivamente in serbo per gli appassionati. Ricordiamo intanto che il preload di Starfield su Steam è attivo, con tanto di dettagli sulle dimensioni del file da scaricare.

Non perdetevi infine la nostra anteprima sul prologo di Starfield, piena di dettagli sui momenti iniziali della promettente avventura spaziale.