Starfield, Collector's Edition in arrivo? Avvistato lo smartwatch a tema

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, lo sviluppo di Starfield sarebbe quasi completato, al punto, si ipotizza ora, che il team di Bethesda potrebbe star già lavorando ad una Collector's Edition del titolo.

Una teoria che si fa strada in seguito all'avvistamento in rete di un misterioso manuale di uno smartwatch a tema Starfield. Segnalato dalla sempre attiva community di Reddit, quest'ultimo sembrerebbe infatti essere destinato ad andare ad arricchire una edizione da collezione dell'atteso titolo di Bethesda.

In attesa di eventuali conferme in tal senso, il leak del manuale rivela che l'oggetto sarebbe stato prodotto da The Wand Company, azienda che già in passato aveva collaborato con gli autori della serie The Elder Scrolls. Ad esempio, la compagnia aveva realizzato del merchandising a tema Fallout. Il modello di orologio smart sarebbe stato battezzato "LPV6 Chronomark Smartwatch" e includerebbe diversi riferimenti al mondo di Starfield. In particolare, sembra che la Chronomarch potrebbe rappresentare una delle grandi compagnie dedite all'esplorazione spaziale attive nel gioco Bethesda.



Animato da software Android, lo smartwatch dovrebbe potersi connettere a diverse tipologie di smartphone grazie alla tecnologia Bluetooth. In aggiunta, l'orologio includerebbe funzioni di barometro, offrirebbe informazioni sulle previsioni del tempo e terrebbe traccia delle fasi lunari e degli orari previsti per tramonto e alba. Siete curiosi di saperne di più?