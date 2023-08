Starfield: dalla colonizzazione di Marte al Manufatto alieno, la cronologia degli eventi

Mentre fervono i preparativi per il Q&A di Starfield con le risposte alle curiosità dei fan, Bethesda ci immerge nella lore della space opera ripercorrendo gli eventi più rappresentativi della storia umana futura, dall'approdo su Marte a Constellation.

Il nuovo approfondimento di Bethesda Game Studios assume i contorni di una vera e propria Timeline interattiva liberamente consultabile sul sito ufficiale di Starfield (anche in lingua italiana). L'approfondimento sulla storia dell'attesissimo GDR spaziale abbraccia quasi tre secoli di conquiste scientifiche, scoperte ed eventi, con tanto di dettagli sui conflitti scatenati dalle diverse fazioni e alleanze nate dopo l'approdo degli esseri umani su Alfa Centauri e sugli altri sistemi stellari del 'quartiere galattico'.

La cronistoria di Bethesda parte dal 2050 con il primo ammartaggio sul Pianeta Rosso, per poi proseguire con la descrizione delle attività portate avanti dall'Unione Coloniale, dal Collettivo Freestar e dalle altre fazioni. Non mancano poi dei riferimenti a Constellation e al ritrovamento del primo Manufatto realizzato da un'intelligenza extraterrestre, come pure alle attività portate avanti da questo misterioso gruppo di esploratori galattici per celare la scoperta di questi incredibili oggetti di origine aliena.

Prima di lasciarvi alla Timeline di Starfield (la trovate aprendo il link in calce alla notizia e scorrendo fino a fondo pagina), vi ricordiamo che la space opera di Todd Howard e compagni è prevista al lancio per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Ma prima, date un'occhiata allo spettacolare PC custom di AMD a tema Starfield.