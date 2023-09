Starfield colpito da review bombing su Metacritic: ci risiamo...

Starfield ha finora ottenuto ottimi consensi di critica e pubblico, confermandosi un importante successo per Microsoft. Tuttavia, ora che il gioco è disponibile per tutti su PC e Xbox Series X/S, puntuale arriva anche il review bombing su Metacritic ai danni dell'ultima fatica Bethesda.

Nelle ultime ore sono infatti arrivate in massa recensioni negative da parte degli utenti del noto portale che hanno drasticamente abbassato la media dell'Action/RPG sci-fi: l'User Score della versione PC è attualmente di 5.5 basato su 2266 voti dei giocatori, mentre la media su Xbox Series X/S raggiunge il 6 attraverso 2513 valutazioni. L'opera è stata riempita di innumerevoli zeri da parte degli iscritti a Metacritic che ne hanno così abbassato la media in maniera consistente.

Tra le motivazioni dietro le bocciature non ci sono soltanto i problemi tecnici, le critiche alla storia ed al gameplay oppure l'esplorazione di presunti pianeti vuoti, ma anche commenti che poco hanno a che vedere con il gioco in senso stretto e volti principalmente ad attaccare Microsoft e Bethesda senza nessuna critica costruttiva. Chiaramente tra i numerosi verdetti negativi è logico che ce ne siano di sinceri ed esaustivi che si soffermano in particolare sui limiti della produzione (di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione con voto di Starfield), così come tantissimi sono comunque i commenti a favore del kolossal di Bethesda, tuttavia come già successo in passato con tanti altri giochi di punta il rischio è che vengano oscurati da una valanga di "recensioni" fatte con il solo scopo, appunto, di abbassare l'User Score.

Altrove, nel frattempo, c'è chi ha chiesto il licenziamento di Alanah Pearce di Sony Santa Monica per via di Starfield: la "colpa" della scrittrice è stata semplicemente quella di essersi messa a giocare l'esclusiva Microsoft e di aver trasmesso in streaming la sua partita.