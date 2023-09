Starfield: come aggiungere armi e oggetti all'inventario rapido

Nei momenti più concitati di Starfield, quando lo schermo è pieno zeppo di nemici, è fondamentale avere a portata di mano numerose armi che si adattano a situazioni diverse e consumabili che permettono di ritornare in forze. A tal proposito, è fondamentale sfruttare l'inventario rapido, così da passare in pochi istanti da un oggetto all'altro.

Come aggiungere oggetti ai preferiti

Affinché un oggetto di soccorso, un'arma corpo a corpo o una bocca da fuoco possano essere richiamate agilmente con il menu veloce, è necessario aggiungerli manualmente ai preferiti. Sebbene tale funzionalità possa essere poco visibile per via del design dei menu dell'inventario di Starfield, bastano pochi istanti per modificare l'elenco di oggetti che possono essere richiamati con la pressione di un tasto senza accedere allo zaino. Per aggiungere un qualsiasi oggetto ai preferiti, occorre aprire l'inventario e, mentre il cursore è posizionato sull'oggetto, premere il tasto per contrassegnarlo (potete vederlo nell'elenco dei comandi in basso a destra): in caso di successo, vedrete apparire l'icona di un cuore in corrispondenza del nome.

Come utilizzare l'inventario rapido

Usare gli oggetti contrassegnati come preferiti in Starfield è davvero semplicissimo. È infatti sufficiente premere i tasti della croce direzionale quando si gioca con un controller Xbox o il tasto Q quando si utilizza una tastiera. Così facendo potrete subito passare da un oggetto all'altro fra quelli presenti nel menu a croce. Questa funzione è utile non solo per utilizzare velocemente i kit medici, ma anche per il cambio d'arma, così da passare da quelle a lungo raggio a quelle a corto raggio o viceversa e sfruttare sempre gli strumenti di morte più utili in quel contesto.

