Starfield: come annullare tutti i Tratti del gioco Bethesda

Se nel corso della creazione del vostro personaggio di Starfield avete selezionato uno o più Tratti i cui effetti vi stanno rovinando l’esperienza di gioco, sappiate che basta poco per rimuoverli in via definitiva. Scopriamo insieme come pare per annullare qualsiasi tratto nel gioco Bethesda Game Studios.

Prima di procedere, è bene specificare che non vi è la possibilità di aggiungere ulteriori Tratti in un secondo momento, così come non è possibile avere ripensamenti. Una volta rimosso un Tratto, questo non potrà più essere utilizzato a meno che non si inizi una nuova partita o si utilizzino i trucchi della versione PC di Starfield.

Aguzzino

Dal momento che tra i malus di questo Tratto vi è un aumento del costo per ingaggiare nuovi membri dell'equipaggio, è probabile che vi ritroviate in una situazione tale per cui sarebbe più opportuno rinunciare a questa condizione. Per rimuovere il Tratto Aguzzino in Starfield occorre raggiungere Jemison, il pianeta di Nuova Atlantide. Recatevi nella Casa degli Illuminati e parlate con Andy Singh, le cui opzioni di dialogo includeranno anche quella che vi consentirà di annullare del tutto gli effetti del Tratto.

Casa da sogno

È probabile che durante la fase di creazione del protagonista di Starfield abbiate deciso di scegliere Casa da sogno fra i Tratti, visto che grazie ad esso si può ottenere una lussuosa casa. Se anche in questo caso non avete Crediti a sufficienza per pagare il mutuo a cadenza regolare o per estinguerlo in un colpo solo (parliamo di 125.000 Crediti), potrebbe essere una buona idea quella di lasciar perdere del tutto la casa. Per dare l'addio definitivo alla dimora dovrete volare verso il Distretto Commerciale di Nuova Atlantide e far visita agli uffici della GalBank. Interagite con l'impiegato e spiegategli che non siete più interessati alla proprietà.

Cose da figli

Un altro Tratto che grava sull’economia del protagonista di Starfield è Cose da figli, visto che in cambio della possibilità di far visita ai suoi genitori vi è l’obbligo di inviargli il 5% dei suoi Crediti. Se ritenete che tale spesa sia superflua e volete tenere tutto il denaro che guadagnate con voi, dovrete andare personalmente a dare la brutta notizia ai vostri genitori nel loro appartamento di Nuova Atlantide. Parlate con vostro padre e spiegategli che non avete più la possibilità di contribuire economicamente al loro mantenimento: in questo modo la coppia se ne andrà in un altro luogo e non potrete più incontrarli.

DNA alieno

Pur essendo un ottimo Tratto per via del bonus alla salute e all'ossigeno, DNA Alieno potrebbe infastidire il giocatore per via del ridotto effetto dei consumabili che curano il protagonista. Se avete scelto questo Tratto e volete liberarvene, sappiate che avrete bisogno di un bel po' di Crediti. Dopo aver fatto visita ad un dottore qualsiasi delle principali città di Starfield, potrete chiedergli di rimuovere l'effetto con un'operazione che vi costerà 10.000 Crediti.

Educazione Illuminata

Il processo utile per rimuovere questo Tratto in Starfield è lo stesso di Aguzzino. Per non far più parte di questo gruppo religioso dovrete infatti recarvi a Nuova Atlantide, su Jemison, ed entrare nella Casa degli Illuminati. Qui troverete ad aspettarvi Andy Singh, al quale dovrete comunicare la vostra scelta.

Educazione Universale

Chi decide di abbandonare in via definitiva questa fazione di Starfield deve recarsi nella sua sede principale, ovvero il Sanctum Universum di Nuova Atlantide, su Jemison. All’interno dell’edificio vi è Aquilis, un NPC al quale potrete dichiarare le vostre intenzioni per rimuovere il Tratto Educazione Universale.

Empatia

Siete stanchi di subire le conseguenze di Empatia poiché il vostro Compagno di Starfield si mostra contrariato ad ogni vostra scelta? Allora potete rimuovere del tutto questo Tratto facendo visita ad un qualsiasi medico nei più importanti centri abitati della galassia. Interagite con un dottore e vi verrà proposto un intervento chirurgico per annullare gli effetti di Empatia.

Eroe venerato

Sì, lo sappiamo, il Fan Adorante è insopportabile e siete qui alla ricerca di un metodo per sbarazzarvene. Se non ne potete più del giovane dalla chioma bionda, sappiate che esistono diversi modi per farlo sparire. Potete infatti scegliere di agire verbalmente e, con le buone o con le cattive, dirgli di andare via e non farsi più vedere, oppure tirare fuori una bocca da fuoco e sparargli un colpo in testa. Nel caso optiate per la prima e il Fan Adorante faccia parte del vostro equipaggio, assicuratevi di svuotargli le tasche prima di salutarlo.

Estroversione o Introversione

Che si tratti di Estroversione o Introversione, è probabile che abbiate cambiato idea sui Compagni e non vogliate più alcun tipo di bonus/malus legato agli alleati. A prescindere da quale dei due Tratti abbiate scelto in fase di creazione del personaggio di Starfield, potrete sbarazzarvi di questa caratteristica parlando con Andy Singh presso la Casa degli Illuminati di Nuova Atlantide.

Origini UC

Malgrado le ricompense aumentate al completamento delle missioni della fazione, questo Tratto potrebbe creare più di qualche problema quando si parla delle taglie che gli altri gruppi mettono sulla vostra testa. Per rimuovere del tutto questo Tratto dovete recarvi negli uffici dell’UC di Nuova Atlantide e parlare con l’Amministratore Rookes nel reparto risorse umane.

Radici Freestar

Come Origini UC, anche questo Tratto comporta alcuni inconvenienti quando si parla di taglie. Se volete rimuovere questo malus definitivamente, allora dovete volare verso Akila City, ossia il centro abitato situato sul pianeta Akila nel sistema Cheyenne. Qui dovrete reperire il sindaco, che sarà disposto a liberarvi del Tratto.

Ratto di Neon

Se non volete più essere un Ratto di Neon, potete annullare gli effetti di questo Tratto recandovi proprio a Neon City sul pianeta Volii Alpha (nel sistema Volii). Entrate nel bar di Madame Sauvage ad Ebbside e parlate con la donna, poi acquistate un drink e continuate a chiacchierare con lei per sbloccare l'opzione di dialogo con cui annullare gli effetti del Tratto.

Ricercato

Nel caso in cui le intromissioni dei mercenari dovessero crearvi troppi problemi, potrete rimuovere il Tratto Ricercato e porre fine all’arrivo dei nemici a mettervi i bastoni fra le ruote anche quando non avete una taglia attiva sulla vostra testa. Per rimuovere gli effetti del Tratto non occorre fare altro che parlare con un cacciatore di taglie (ce n’è uno in ogni città) e offrirgli 3.000 Crediti.

Spaziale o Terraferma

Anche i Tratti Spaziale e Terraferma fanno parte di quelle specialità che potrebbero creare qualche problema poiché comportano bonus o malus in base alle circostanze. Per liberarvi del Tratto selezionato dovrete anche in questo caso recarvi presso un dottore, che dopo aver ricevuto i suoi 10.000 Crediti vi libererà di questa caratteristica in maniera definitiva.

Spire del Serpente

Per rimuovere Spire del Serpente dovete recarvi a Nuova Atlantide e, dal luogo dell’atterraggio della navicella, proseguire dritto fino all’entrata degli uffici della UC. Entrate nell’edificio e cercate una donna di nome Mir'za nelle celle: parlatele e ditele di non voler più far parte di questa religione.

