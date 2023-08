Starfield: come attivare il cross-save tra PC e Xbox Series X|S

Come ben saprete, Starfield è un'esclusiva Microsoft e, proprio per questa ragione, supporta alcune delle funzionalità tipiche delle produzioni del colosso di Redmond, tra le quali vi è anche e soprattutto il cross-save. Scopriamo insieme come fare per sfruttare questa feature.

Per poter usufruire dei progressi unificati di Starfield è fondamentale che utilizziate la versione del Microsoft Store su PC, poiché l'edizione in uscita su Steam non potrà comunicare in alcun modo con quella console. Sebbene non sia una cosa nota, non vi è alcuna differenza fra la versione PC (Microsoft Store) e quella Xbox Series X|S: in poche parole, si tratta dello stesso prodotto e basta acquistare il gioco una sola volta per poterlo scaricare su entrambi i dispositivi.

Tornando al cross-save, non dovrete preoccuparvi di alcunché, dal momento che questa feature è attiva di default. Questo significa che non ci sono opzioni da abilitare o account da creare: una volta chiuso il gioco su Xbox Series X|S, potrete avviarlo su PC tramite l'app Xbox e avrete a disposizione tutti i vostri file di salvataggio. Ovviamente è essenziale che l'account Xbox utilizzato su entrambe le piattaforme sia lo stesso.

A dire il vero, i giocatori hanno l'opportunità di usufruire del cross-save anche tramite Xbox Cloud Gaming, ma in questo caso si tratta di un servizio extra riservato ai soli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Se disponete di un abbonamento attivo al servizio, potrete avviare il gioco via browser e accedere agli stessi salvataggi condivisi anche tra PC e console.

Vi ricordiamo che l'Early Access di Starfield non sarà un'esclusiva degli acquirenti della Premium Edition, poiché potrà essere sbloccata con l'acquisto di un DLC anche da parte degli utenti PC e Xbox Game Pass.