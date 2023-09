Starfield: come aumentare di livello e ottenere punti abilità

Se state giocando a Starfield, molto probabilmente siete ancora alle prime fasi dell'avventura e volete aumentare il livello del personaggio il più possibile per sbloccare tante nuove abilità al fine di renderlo più forte. Scopriamo insieme come fare.

Starfield è molto diverso da The Elder Scrolls V Skyrim per quel che concerne la progressione del personaggio e, per esempio, non bisogna continuare a stare accucciati per migliorare le abilità furtive o tirare pugni per renderlo più abile nel combattimento corpo a corpo. Nell'epopea spaziale di Bethesda Game Studios ruota tutto intorno all'accumulo di punti esperienza, che sono ben visibili nella parte centrale dello schermo (poco sotto al mirino) ogni volta che vengono assegnati.

Ma come si fa ad ottenere esperienza? La risposta migliore a questa domanda è 'semplicemente giocando'. In Starfield si ottengono punti esperienza quasi compiendo ogni azione. Che si tratti di eliminare un nemico, scassinare una serratura, scoprire un nuovo luogo, completare l'analisi di un pianeta o superare con successo un dialogo. Insomma, non esiste un metodo particolare per mettere da parte XP e potete giocare come preferite per progredire nel gioco. L'unico consiglio che possiamo darvi è quello di leggere la nostra guida con i trucchi per aumentare la quantità di punti esperienza ottenuti in Starfield, così da sbloccare una serie di bonus temporanei che renderanno più semplice scalare i livelli.

Per chi non lo sapesse, ogni volta che raggiungerete un nuovo livello potrete spendere un nuovo punto nella schermata delle abilità. Il primo punto di ciascuna skill può essere speso senza limitazioni, ma per ottenere i relativi potenziamenti dovrete anche completare piccole sfide che riguardano quella specifica caratteristica.

