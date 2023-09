Starfield: come aumentare la salute massima del protagonista

Se durante le vostre scorribande nello spazio di Starfield state facendo fatica a sopravvivere, potrebbe essere una buona idea quella di puntare ad un aumento della salute massima del vostro personaggio. Scopriamo quali sono i metodi temporanei o permanenti che permettono di rendere più resistente il personaggio.

Abilità

Il metodo principale per aumentare il quantitativo massimo di salute del protagonista di Starfield è quello di potenziare l’abilità nella tabella Fisico che prende il nome di Benessere. Tale power-up può essere attivato per un totale di quattro volte, aggiungendo ogni volta il 10% di salute in più. In poche parole, con Benessere al livello 4 avrete il 40% di punti vita in più. Se non avete punti abilità a sufficienza per potenziare questa skill, allora non possiamo che consigliarvi la lettura della nostra guida con tutti i suggerimenti su come aumentare velocemente il livello del personaggio in Starfield. Ovviamente non vi basteranno i punti abilità, poiché per tutti i potenziamenti dal livello 2 in su dovrete anche completare le relative sfide. In questo caso, si tratta di recuperare salute tramite l’utilizzo di consumabili, un’impresa non particolarmente complessa.

Tratti

Se non avete ancora iniziato la vostra partita in Starfield o siete in procinto di creare un nuovo personaggio, potrebbe essere un’ottima idea quella di selezionare come Tratto ‘DNA Alieno’, il quale aumenta la quantità di partenza di salute ed ossigeno ma riduce gli effetti curativi di consumabili e cibo. In questo modo avrete molta più salute, sebbene dovrete fare i conti con il particolare malus. Per saperne di più, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida ai Tratti di Starfield.

Equipaggiamento

Per quanto un incremento della salute massima sia un ottimo metodo per migliorare le probabilità di sopravvivenza del vostro eroe nel gioco Bethesda, vi invitiamo a non ignorare anche gli attributi dell’equipaggiamento indossato, che può influenzare la resistenza a tipologie specifiche di attacchi, funzionando talvolta meglio di un pizzico di salute extra. Sappiate inoltre che molti pezzi d’equipaggiamento hanno caratteristiche speciali e alcuni di essi conferiscono un bonus ad ossigeno e salute fin quando vengono indossati.

Consumabili

Non sottovalutate i consumabili di Starfield come Cuore+, che incrementa la vita massima per una manciata di minuti. Migliorando i progetti presso la postazione dedicata alle ricerche, è persino possibile potenziare l’effetto di questo oggetto, così che duri più a lungo e protegga di più chi lo utilizza. Insomma, si tratta di un asso nella manica da conservare per gli scontri più ardui.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che tra le numerose guide dedicate al gioco Bethesda che potete trovare sulle pagine di Everyeye vi è anche quella dedicata a come nascondere la tuta e il casco nelle città di Starfield, così da poter vedere il protagonista con i suoi indumenti standard.