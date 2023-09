Starfield: come cambiare il nome della propria astronave

Un nome non è un diamante e per fortuna Starfield ci conferma che può non essere per sempre. Se abbiamo battezzato la nostra nave con una denominazione che a un certo punto non ci sconfinfera più, il gioco ci dà la possibilità di rinominarla.

Per prima cosa, per cambiare il nome della nostra astronave, dovremo rivolgerci a un Tecnico dei Servizi Navali. Esistono numerose astronavi in Starfield, tutte con le proprie caratteristiche e il proprio design personalizzabile, quindi è importante dar loro un nome che secondo noi le rispecchi.

Ci sono tantissime location in cui possiamo trovare un tecnico, se ci occorre, fra cui:

Città di Akila, Akila, Cheyenne

Base della Flotta Cremisi, La Chiave, Kryx

Cydonia, Marte, Sistema solare

Cantiere stellare Deimos, Marte, Sistema solare

Gagarin City, Gagarin, Alfa Centauri

Hopetown, Polvo, Valo

Neon City, Neon, Volii Alpha

Nuova Atlantide, Jemison, Alfa Centauri

New Homestead, Titan, Sol

Paradiso, Porrima II, Porrima

Stroud-Eklund Staryard, Dalvik, Narion

Detto questo, rivolgiamoci al tecnico e selezioniamo l’opzione “Mi piacerebbe vedere e modificare le mie navi”. Così facendo, vedremo comparire il menu del Costruttore navale. Scegliamo l’opzione “Controlli volo” e infine “Rinomina nave”. Questo varrà per qualsiasi veicolo, anche per le 8 migliori astronavi di Stafield.



Da qui potremo assegnare al nostro gioiellino il nome che preferiamo, proprio qualsiasi nome, entro un limite di 14 caratteri. Il tutto senza sborsare un soldo. Questo dettaglio s’inserisce nel quadro delle varie modifiche e personalizzazioni alle navi di Starfield e ci consente di dare un ulteriore tocco di personalità al nostro velivolo.

Avete bisogno di un po’ di ispirazione sul nome da dar al vostro vascello spaziale? Niente paura, viene in vostro soccorso un thread di Reddit in cui il popolo del web si spreme le meningi alla ricerca del miglior nome con cui battezzare la vostra astronave Tra questi, c’è chi suggerisce Tardis (da Doctor Who) a Heighliner (da Dune), ma ci si può sbizzarrire quanto si vuole.