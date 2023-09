Starfield: come depredare le astronavi distrutte

Esplorando il cosmo nella nostra nave spaziale in Starfield potremo di tanto in tanto imbatterci in veri e propri scontri con astronavi nemiche. Se riusciremo a dimostrare la potenza del nostro armamentario e distruggere le navi spaziali avversarie, potremo saccheggiarle per ottenere bottino e/o prenderne il comando.

Come saccheggiare i relitti spaziali

Per saccheggiare le astronavi in Starfield dopo averle smantellate, selezioniamole e agganciamo l’icona del forziere che appare sul relitto. Per farlo, ci basterà premere il tasto A sul controller, o il tasto E su tastiera. Quando ci troveremo nel raggio di 500m dal relitto spaziale, premiamo A o E ancora una volta per visualizzare e depredare i resti del velivolo come faremmo con qualsiasi altro nemico.

Un approccio diverso, se lo preferiamo, può essere adottato se ci stiamo avvicinando alla nave distrutta da più lontano. In questo caso, possiamo selezionare il relitto e vedremo aprirsi automaticamente il menu del loot non appena entreremo nel raggio di 500 metri. Se avete difficoltà a vincere uno scontro, potete consultare la guida con i trucchi per aumentare la quantità di punti esperienza ottenuti in Starfield.

Come massimizzare il bottino delle astronavi distrutte

Se puntiamo a ottenere il massimo profitto da ogni nave che attaccheremo, tuttavia, dovremo effettuare qualche passaggio in più. Prima di tutto, dovremo concentrarci su scudi e motore della nave avversaria, fino a distruggerli entrambi. In questo modo, inibiremo i movimenti dell’astronave nemica. Fatto ciò, avviciniamoci quanto basta per agganciarla, seguendo il messaggio che compare sullo schermo quando il bersaglio è agganciato.

Una volta saliti a bordo, dovremo disfarci di tutti i membri dell'equipaggio e poi dirigerci verso la cassaforte del capitano nella cabina di comando: lì troveremo il bottino migliore. Quando avremo finito di depredare la nave, potremo levare le tende e distruggerla come al solito, oppure prenderne il comando e aggiungere l’astronave alla nostra flotta su Starfield.

Se non abbiamo fretta e la nave è di buona qualità, è preferibile optare per questa scelta, purché si abbia il livello adeguato nel relativo Pilotaggio. A tal proposito, qui trovate la guida ai tratti migliori da scegliere in Starfield.