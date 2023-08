Starfield: come evitare qualsiasi spoiler su social, YouTube e siti

Starfield sta arrivando: disponibile dal 6 settembre (dal primo settembre in accesso anticipato), il gioco Bethesda è già oggetto di spoiler e anticipazioni. Ma come fare per non spoilerarsi Starfield? Ecco alcuni utili trucchi.

Il primo consiglio, banale ma sempre valido, resta quello di sospendere l'uso di YouTube, Facebook e altri social media per qualche tempo. Tra algoritmi, contenuti consigliati e quant'altro, il rischio spoiler è enorme, se non potete però abbandonare i social allora potreste pensare di silenziare per qualche tempo gli account che secondo voi potrebbero spoilerare dettagli sul gioco, ma questo vale ad esempio solo su Instagram e Facebook, ma non per YouTube.

Esistono dei comodi plugin per bloccare gli spoiler su Chrome e Firefox. Tra i più utili c'è sicuramente Spoiler Protection 2.0 ma possiamo citare anche Unspoiler per Chrome e Hide Spoilers per Firefox, tutti e tre molto validi. Questi plugin funzionano tutti nello stesso modo, banalmente vi basterà digitare una lista di parole chiave da oscurare per non vedere più nessun contenuto a tema.

I plugin si occupano di nascondere qualsiasi tipo di contenuto, testuale o video, comprese copertine e thumbnail, così da ridurre al minimo i rischi di anticipazioni indesiderate. Certo, non si tratta di una sicurezza assoluta e purtroppo può capitare di incappare in spoiler non voluto pur prestando la massima attenzione. Il consiglio, da parte nostra, resta sempre quello di fare attenzione e sopratutto di non spoilerare volontariamente fasi di gioco o della storia agli altri giocatori, un atteggiamento decisamente da evitare.