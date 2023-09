Starfield: come usare le foto come schermate di caricamento

Con la partenza dell'Accesso Anticipato di Starfield su PC e console, stanno progressivamente emergendo in rete tanti piccoli dettagli sulle caratteristiche della nuova produzione Bethesda.

Tra questi ultimi spunta anche la riproposizione di una feature molto apprezzata dalla community di Fallout 76. All'interno di Starfield, gli esploratori dello spazio hanno infatti la possibilità di personalizzare le schermate di caricamento. Tramite la modalità fotografica del GDR, in particolare, si possono realizzare scatti in-game da visionare in alternativa alla schermata di caricamento standard prevista dal gioco.

La funzione è attivata di default all'interno del gioco e sfruttarla è dunque veramente molto semplice. I giocatori devono infatti semplicemente aprire la modalità fotografica di Starfield e scattare le proprie istantanee. Queste ultime verranno così salvate dal titolo in un'apposita cartella, dalla quale saranno in seguito ripescate in maniera causale durante le fasi di caricamento, per trasformarsi in nuovi background personalizzati. Una trovata sicuramente simpatica, che incentiverà molti avventurieri a cercare l'inquadratura perfetta da immortalare tra le stelle.



Tra i piccoli dettagli del titolo emersi di recente, segnaliamo anche l'avvistamento di un toccante omaggio di Starfield ad Alex Hay, giovane videogiocatore fan di Bethesda, che non ha purtroppo potuto provare la nuova IP con mano, a causa di un tumore rivelatosi incurabile.