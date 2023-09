Starfield: come farsi chiamare per nome da Vasco e lista dei nomi supportati

Come avrete visto nei video gameplay pubblicati da Bethesda, il robot Vasco può chiamare i giocatori di Starfield con il loro nome. Sappiate però che questa funzionalità non è sempre attiva e diventa disponibile sono ad una condizione.

Occorre infatti che il nome del giocatore, quello selezionato alla fine della fase di creazione del personaggio, rientri fra quelli supportati dal gioco. Al momento ci sono circa 1.000 nomi confermati dai giocatori del titolo Bethesda, ma è probabile che in futuro se ne scoprano altri.

Ecco di seguito l'elenco provvisorio dei nomi che Vasco può pronunciare:

Aaliyah

Aaron

Abigail

Abram

Abrams

Adalyn

Adam

Adams

Addison

Adeline

Adrian

Ahn

Aideen

Aiden

Akira

Al

Alaina

Alan

Alana

Aldrin

Alex

Alexander

Alexandra

Alexis

Alice

Alison

Allen

Allison

Altman

Alyssa

Amanda

Amelia

Ana

Andersen

Anderson

Andonov

Andrew

Andy

Angel

Angela

Anna

Annabelle

Anthony

Archer

Aria

Arianna

Armstrong

Ash

Asher

Ashford

Ashley

Asimov

Aspen

Assface

Atkins

Atkinson

Atom

Atomic

Atticus

Aubrey

Aubuchon

Audrey

Austin

Autumn

Ava

Avery

Bacon

Badass

Bailey

Baker

Banner

Bannerman

Bannion

Barnes

Baron

Barron

Barry

Bash

Bastard

Battosai

Battuta

Batty

Baudoin

Becker

Bell

Bella

Ben

Benjamin

Bennell

Bennett

Bentley

Berry

Bert

Bery

Bill

Billie

Billy

Bilodeau

Black

Blaise

Blake

Blaze

Bo

Bob

Bobbi

Bobbie

Bobby

Bond

Boob

Boobie

Boobies

Boom

Boston

Bouman

Bowman

Bradley

Brandon

Braun

Brayden

Brenna

Brian

Briana

Brick

Brigner

Brock

Brodie

Brody

Brooklyn

Brooks

Browder

Brown

Browne

Bruce

Bryan

Bryant

Bryn

Buffy

Bulger

Bull

Burcham

Burgess

Burke

Burt

Butch

Butler

Buzz

Caden

Cal

Caleb

Callaghan

Callie

Camden

Cameron

Camilla

Campbell

Capable

Captain

Cara

Carey

Carissa

Carnow

Carofano

Caroline

Carson

Carter

Carver

Casey

Casserly

Castle

Catherine

Cazz

Cerkez

Cha

Chapin

Chappy

Charles

Charley

Charlie

Charlotte

Chase

Cheng

Cherise

Cherry

Cherrybomb

Chloe

Chopper

Chris

Christian

Christiane

Christopher

Church

Claire

Clara

Clark

Clarke

Claw

Clemens

Clunk

Cobb

Cobra

Cock

Cockerham

Coffman

Cole

Colin

Collins

Colton

Combs

Conall

Connor

Cook

Cooke

Cooper

Corey

Cormac

Corman

Cornelius

Cornett

Corri

Corrie

Corrine

Corvo

Corwin

Cory

Cosgrove

Courtenay

Cox

Coyle

Craig

Crash

Cruz

Cullen

Cummings

Curt

Cynthia

D.J.

Dag

Damien

Dan

Dane

Danger

Daniel

Daniels

Danny

Darrel

Darren

Darryl

Daryl

Dave

David

Davis

Dawson

Deag

Death

Deb

Debb

Debbie

Deborah

Debra

Deckard

Declan

Deitrick

Deitsch

Dell

Denis

Dennis

Denton

Deschain

Desousa

Deth

Dexter

Diana

Diane

Diangelo

Dianne

Diaz

Dick

Dimaggio

Dinolt

Dj

Django

Dom

Domics

Dominguez

Dominic

Don

Donald

Dong

Dongjun

Donnie

Donny

Dorothy

Doug

Douglas

Dragon

Draper

Dulany

Dutch

Duval

Duvall

Dylan

Eagle

East

Ed

Eddie

Eddy

Edwards

Elaine

Elena

Eli

Eliana

Elias

Elijah

Elisabeth

Elizabeth

Ella

Ellie

Elliot

Elliott

Emil Emile

Emily

Emma

Erectus

Eric

Erik

Erikson

Erin

Ernest

Ernie

Eschenbacher

Estevanico

Ethan

Eugene

Evan

Evans

Eve

Evelyn

Everdeen

Everett

Fain

Felipe

Ferret

Fifi

Finn

Finster

Fiona

Fisher

Flag

Flagg

Flash

Flores

Flynn

Foster

Fox

Fragile

Francis

Franke

Frederic

Freeman

Fronteau

Frost

Fuck

Fucker

Fuckface

Furiosa

FuryG

Gabriel

Gabriella

Gagarin

Garcia

Gardiner

Gary

Gavin

Gene

Genevieve

Geoffrey

George

Georgia

Germano

Gerry

Gianna

Gil

Glen

Gomez

Gonzalez

Goose

Gordon

Graber

Grace

Grant

Gravato

Gray

Grayson

Greco

Green

Greene

Grey

Griffin

Gryphon

Gutierrez

Guy

Hackman

Hailey

Hall

Ham

Hamilton

Hamm

Hammer

Hammett

Hamrick

Han

Hannah

Hans

Harden

Hardi

Harold

Harper

Harris

Harry

Haschart

Hasenbuhler

Hastings

Hawk

Hawke

Hazel

He

Henning

Henry

Herbert

Hicks

Hill

Hines

Holly

Holmes

Hook

Hopgood

Houle

House

Howard

Howell

Hudson

Hughes

Humongous

Humungus

Hyun

Ian

Ibn

Ilya

Imperator

Indiana

Indy

Isaac

Isabella

Isabelle

Isaiah

Ist

Istvan

J.P.

Jack

Jackson

Jacob

Jag

Jake

James

Jangjoon

Jasmine

Jason

Jay

Jayce

Jayden

Jeff

Jeffery

Jemison

Jen

Jenkins

Jennifer

Jeremiah

Jeremy

Jerry

Jerusalem

Jess

Jessica

Jessie

Jet

Jim

Jimmy

Joan

Joe

Joel

Joey

John

Johnson

Jon

Jonathan

Jones

Jonpaul

Jordan

Jordyn

Joseph

Josh

Joshua

Josiah

Jp

Juan

Julia

Julian

Juliana

Justin

Kaela

Kaelyn

Kaitlyn

Kal

Kalel

Kal-el

Kaneda

Karlie

Kate

Katharine

Katherine

Katie

Katniss

Kauffman

Kayla

Kaylee

Keira

Kelley

Kelly

Kelvin

Ken

Kennedy

Kenshin

Kevin

Kim

King

Kirk

Knight

Krietz

Kris

Kristine

Kuhlmann

Kurt

Kylie

Lafferty

Lamb

Lamprecht

Lance

Landon

Lane

Laura

Lauren

Layla

Lea

Leah

Lederer

Lee

Leia

Leif

Leo

Leon

Leslie

Levi

Lewis

Li

Liam

Lila

Liliana

Lillian

Lily

Lincoln

Linda

Lionheart

Lipari

Liz

Locke

Logan

London

Loner

Long

Lopez

Losi

Lucas

Luce

Lucy

Luke

Lundin

Lupe

Lynda

Maam

Mackay

Mackenzie

Macklin

Madeleine

Madelyn

Madison

Mae

Makayla

Mal

Malcolm

Mamba

Mandi

Mandy

Marc

Marco

Marcus

Margaret

Marge

Margie

Maria

Marie

Marji

Marjorie

Mark

Marko

Markus

Marlowe

Marsden

Martel

Martin

Martinez

Marty

Mary

Mason

Mat

Mateo

Matt

Matthew

Matty

Max

Maya

Mccoy

Mcdyer

Mcfly

Mckay

Mcpherson

Meagan

Means

Megan

Meister

Melody

Merriam

Mia

Micah

Michael

Michonne

Miguel

Mikami

Mike

Mila

Miles

Miller

Mitchell

Mohammed

Molly

Monster

Montana

Moore

Morales

Morgan

Morgue

Morpheus

Morris

Muck

Mudguts

Mueller

Muhammad

Mulder

Muldoon

Murphy

Nadia

Nancy

Nanes

Nanni

Nardone

Nasty

Natalia

Natalie

Natasha

Nate

Nathan

Nathaniel

Nazarov

Neal

Neary

Nelson

Neo

Nesmith

Neville

Nguyen

Nicholas

Nico

Nipple

Noah

Nogueira

Nolan

Noonan

Noqueira

Nora

Norm

Norman

North

Northup

Nourmohammadi

Nuclear

Nuke

Nyhart

Olds

Oliver

Olivia

Ollie

Olsen

Olson

Optical

Orgasmo

Orin

Orion

Ortiz

Owen

Owens

Pagliarulo

Palmer

Paris

Parker

Parson

Pat

Patrick

Patty

Paul

Pely

Pendleton

Penelope

Perez

Perry

Pete

Peter

Peterson

Peyton

Phil

Philip

Phillips

Picard

Pickett

Pierce

Plissken

Powell

Preacher

Price

Priest

Prince

Princess

Psycho

Puma

Python

Qin

Quartermain

Quatermass

Queen

Quinn

Rabil

Raed

Raf

Rafael

Ramirez

Ramsey

Randal

Randall

Rankin

Rapp

Ray

Raymond

Reagan

Red

Reed

Reese

Reidicus

Reische

Rex

Reyes

Reynolds

Ric

Ricardo

Richard

Richards

Richardson

Rick

Ricky

Rictus

Riddick

Ride

Riley

Ripley

River

Rivera

Rob

Robb

Robert

Roberts

Robinson

Rock

Rockatansky

Rocky

Rodriguez

Rodriquez

Roger

Rogers

Roland

Roman

Romanov

Romanova

Romero

Ron

Ronald

Ronny

Rook

Rosa

Rose

Ross

Roy

Ruby

Russell

Ryan

Sacagewea

Sadie

Sage

Sally

Salvatore

Sam

Samantha

Sammie

Sammy

Samuel

Sanchez

Sanders

Sandra

Sanjuro

Sara

Sarah

Sarse

Savannah

Sawyer

Scarlett

Schaefer

Scharf

Schreiber

Schroeder

Scott

Scully

Sears

Sebastian

Selena

Serena

Seth

Sex

Sexy

Shane

Shannon

Shanon

Shaun

Shawn

Shen

Shinji

Shrike

Sidney

Singer

Sir

Skyler

Slaughter

Slinger

Slit

Smirnova

Smith

Snake

Snow

Solo

Solomon

Sophia

Sophie

South

Southie

Spade

Speer

Spider

Spike

Splendid

Spring

Springsteen

Stark

Stef

Stella

Steph

Stephanie

Stephen

Sterling

Steve

Steven

Steward

Stewart

Stone

Stratton

Struthers

Stuart

Sullivan

Summer

Sunshine

Sweetpea

Sydney

Takahashi

Tallahassee

Tardif

Taylor

Teare

Ted

Teddy

Teitel

Tereshkova

Tesla

Tetsuo

Texas

Thom

Thomas

Thompson

Thorn

Thorne

Tiana

Tim

Timmy

Timothy

Tit

Tittie

Titties

Toadie

Toast

Todd

Toecutter

Tom

Tommy

Tonon

Tony

Torres

Tracey

Tracy

Treadway

Trinity

Tristan

Tuck

Turner

Tyler

Unbreakable

Utting

Valenti

Valentina

Valentine

Valkyrie

Vargas

Vash

Vaughan

Vaughn

Venkman

Vic

Vicens

Victoria

Violet

Vivian

Walker

Walton

Wanderer

Ward

Washington

Watson

Watts

Wayne

Webb

Wells

Wes

West

Weyland

Wez

White

Whitey

Wikus

Will

Willem

William

Williams

Willy

Wilson

Winter

Wisnewski

Wood

Woodward

Wright

Wyatt

Xavier

Yan

Yeasting

Yojimbo

Yorick

Young

Yuri

Yutani

Zachary

Zdana

Zed

Zenith

Zetta

Zheng

Ziggy

Zip

Zoe

Nel caso in cui il nome che avete selezionato non fosse tra quelli supportati, potete recarvi in un negozio Enhance e, in cambio di 500 Crediti, modificare l'aspetto o il nome del protagonista. Avete già letto la nostra guida ai migliori Background di Starfield?