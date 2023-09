Starfield: come funziona il New Game Plus e cosa cambia

Com'era già stato anticipato dal team di sviluppo mesi prima rispetto all'uscita di Starfield, l'avventura spaziale targata Bethesda dimostra tutta la sua ambizione anche per quanto riguarda la dinamica del New Game Plus (NG+), che risulta caratterizzata da contenuti esclusivi pensati specificamente per essa.

Una volta portata a termine l’ultima missione della trama principale, infatti, i giocatori dell’esclusiva Xbox sono chiamati a dover compiere una scelta importante: continuare a esplorare liberamente l’universo che fa da sfondo all’esperienza o ricominciare l’avventura senza rinunciare ad alcuni progressi. Oltre a permettere di mantenere il proprio livello e le abilità ottenute in precedenza, la seconda opzione premia gli utenti con nuovi oggetti mai visti prima tra cui una navicella migliorata, poteri altrimenti inottenibili e pezzi d'equipaggiamento pensati per l’occasione. Inoltre, l’introduzione di queste novità è destinata a ripetersi ciclicamente, garantendo così agli utenti premi sempre migliori a ogni NG+ successivo al precedente. E come se non bastasse, per invogliare ulteriormente il pubblico a intraprendere nuove run, gli sviluppatori hanno anche pensato di implementare una funzione che permette di saltare alcune missioni principali, così da velocizzare l'intero procedimento.

