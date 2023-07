Starfield come funzionano gli avamposti? Tutto quello che c'è da sapere

La prossima grande produzione targata Bethesda che promette di superare i confini del suolo terrestre ha fatto nuovamente la sua apparizione trionfale nella prima metà di giugno 2023. La software house ha ufficialmente rivoluzionato il combat system di Starfield, dando inizio al conto alla rovescia per il suo rilascio il prossimo 6 settembre.

L’ambizione di Bethesda con Starfield non ha confini, e il marchio Xbox ha finalmente mostrato il suo potenziale con un titolo first-party Microsoft di grande rilievo. Ciò è dovuto, tra le altre cose, alle molte soluzioni di gameplay che prenderanno vita in questo prossimo RPG di fantascienza, tra cui il sistema di costruzione degli avamposti.

Gli espedienti ludici di Starfield sono in parte derivativi, ma l'elemento gestionale e di costruzione, insieme alla possibilità di eseguire ricerche scientifiche e raccogliere risorse per il proprio campo base, saranno tra i principali punti di forza di questo ambizioso progetto di Bethesda. Ma come funziona nel dettaglio il sistema degli avamposti in Starfield? Innanzitutto, considerando il vasto numero di pianeti e città confermati in Starfield, avere una base operativa sarà di grande aiuto per tutti i giocatori.

Gli avamposti potranno essere utilizzati per gestire al meglio le risorse e l'equipaggio interspaziale, che potrà essere parzialmente impiegato per mantenere la base operativa. Costruire un avamposto richiederà molte risorse (purtroppo, al momento mancano dettagli specifici in merito, ma si prevede che ulteriori informazioni saranno rilasciate in concomitanza con l'uscita del gioco su Xbox Series X/S e PC). Tuttavia, Microsoft ha già mostrato la fase di creazione degli avamposti: sarà necessario aprire lo scanner e selezionare la struttura da posizionare e il punto in cui essa verrà creata.

Quali sono le strutture che si potranno costruire nel gioco? Durante lo Starfield Direct dell'11 giugno, abbiamo avuto un'anteprima di ciò che sarà possibile creare. Di seguito, elenchiamo le strutture di cui siamo attualmente a conoscenza:

Faro dell'avamposto

Estrattori

Camera di compensazione dell'avamposto

Abitazione a quattro pareti

Abitazione idroponica A

Hub scientifica piccola

Abitazione militare

Hub rotonda

Piccola hub esagonale

Laboratorio di ricerca

Corridoio industriale

Torre di guardia

Turbine eoliche

Pannelli solari

Per ottenere queste parti essenziali della nostra base, sarà necessario esplorare a fondo i vari pianeti che compongono l'universo di Starfield. L'attesa per questo titolo di Bethesda è alle stelle, e i fan non vedono l'ora di immergersi in questa nuova avventura spaziale.