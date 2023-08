Starfield: come giocare in Accesso Anticipato con PC e Xbox Game Pass

L’attesa per Starfield è alle stelle e molti giocatori desiderano iniziare a giocare sin dal primo minuto sfruttando l'Early Access. Ma è possibile giocare in anticipo per chi è abbonato a PC o Xbox Game Pass?

La risposta è sì, sebbene tale operazione abbia un costo. I giocatori che sono abbonati a PC Game Pass, Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate potranno infatti iniziare a giocare in concomitanza con l’avvio dell’Accesso Anticipato solo ad una condizione: devono procedere con l’acquisto di un contenuto aggiuntivo.

Ci stiamo riferendo proprio al DLC a pagamento in vendita sul Micrsoft Store in versione unica, valido sia per PC (per chi gioca tramite l’app Xbox di Windows) che per Xbox Series X|S, che prende il nome di Starfield Premium Edition Upgrade. Questo contenuto ha un prezzo di 34,99 euro, ma gli utenti abbonati a Xbox Game Pass possono acquistarlo con un piccolo sconto: per loro, infatti, il costo è di 31,49 euro. Aggiungere il contenuto aggiuntivo alla libreria fa sì che la versione standard inclusa nel servizio ad abbonamento riceva un upgrade a quella più costosa, così da garantire ai giocatori sia gli elementi aggiuntivi della Premium Edition che l’accesso all’Early Access.

Ecco di seguito il link per acquistare l’upgrade:

Per chi non lo sapesse, oltre all’Accesso Anticipato il pacchetto include anche l’espansione Shattered Space (in arrivo in futuro), il Pacchetto Skin Constellation (Tuta spaziale, Casco, Jetpack e Fucile laser Equinox) e l’accesso all’artbook digitale e alla colonna sonora originale.

Vi ricordiamo che l’Early Access avrà il via il prossimo venerdì 1 settembre 2023 e a breve sarà ufficialmente disponibile il preload di Starfield.