Starfield come gira su PC? 'Bene ma non benissimo', stando ai test di Digital Foundry

Di ritorno dal Campo Stellare di Starfield con i test su un PC con hardware equivalente a Xbox Series X, i giornalisti di Digital Foundry si rituffano nelle atmosfere sci-fi della space opera di Bethesda per compiere delle analisi approfondite sulla versione PC.

I nuovi test condotti da DF partono ovviamente dalle analisi prestazionali per toccare ogni altro aspetto tecnico della versione PC dell'ultima esclusiva first party di Microsoft. Il noto collettivo di giornalisti 'tech enthusiast' legato a Eurogamer.net prende spunto dalle prove effettuate sulle configurazioni hardware più disparate per rimarcare la bontà del lavoro svolto da Bethesda nella rifinitura del codice, come pure nella gestione del sistema di illuminazione, nei caricamenti delle texture e nella profondità del motore grafico.

Entrando nel merito delle performance, il team di Digital Foundry sottolinea però l'ampia forbice prestazionale che divide le configurazioni PC con GPU AMD dai sistemi equipaggiati con schede video NVIDIA e Intel. L'ottimizzazione specifica di Starfield su GPU Radeon, infatti, non consente al titolo di sfruttare appieno la potenza di elaborazione delle schede grafiche GeForce o Arc e le funzionalità dei relativi sistemi di upscaling e upsampling. Un problema, quest'ultimo, parzialmente superato dalla community con le mod DLSS 3 e XeSS di Starfield.

In definitiva, i giornalisti di Digital Foundry guardano al PC come alla piattaforma ideale per esplorare gli oltre mille mondi alieni di Starfield in questa fase di lancio, ma ritengono altresì che ci siano ancora degli ampi margini di manovra per ulteriori interventi e migliorie, dal supporto ufficiale all'HDR e al VRR all'introduzione di nuovi parametri grafici.