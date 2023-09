Starfield come Gravity: un cheat rende possibile le passeggiate spaziali

Se in rete impazzano le teorie sul possibile DLC di Starfield per costruire stazioni spaziali, il redditor WeirdConcern4666 preferisce guardare alle stelle della nuova space opera di Bethesda come ad un immenso parco giochi dove potersi cimentare in passeggiate spaziali a gravità zero.

L'appassionato di Starfield spiega infatti di aver escogitato un sistema che consente ai giocatori di uscire dalla propria astronave in orbita per darsi alla pazza gioia tra asteroidi e rottami di navi nemiche attraverso delle attività extraveicolari a gravità zero.

Per poter emulare le gesta compiute da George Clooney e Sandra Bullock in Gravity, lo spettacolare film di Alfonso Cuaron, bisogna accedere alla Console dei Comandi di Starfield premendo il tasto "@" su PC e digitando i comandi "player.setpos x 10" e "setgravityscale 0": ciò dovrebbe consentire ai giocatori di fluttuare nello spazio e muoversi liberamente nello scenario per scattare foto, ammirare da vicino i moduli della propria astronave e sbirciare dagli oblò delle navi nemiche abbordate.

Una volta concluse le proprie attività extraveicolari, basterà utilizzare lo scanner per compiere un viaggio veloce all'interno della propria astronave e richiamare la Console dei Comandi per resettare la gravità con "setgravityscale 1".

Il redditor afferma di essere alla ricerca di programmatori interessati a realizzare una mod che automatizzi questi processi per consentire ai giocatori di utilizzare il portello d'attracco per compiere passeggiate spaziali senza l'ausilio della console dei comandi: la speranza di WeirdConcern4666 è quella di dare modo agli appassionati di destreggiarsi in combattimenti a gravità zero contro i pirati spaziali e di utilizzare questo sistema per abbordare le navi nemiche in apposite missioni stealth.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle più importanti mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay e inventario.