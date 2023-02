Starfield: come inizierà la storia? Una teoria prende piede sui social

La grande curiosità della community per il già annunciato evento di Bethesda dedicato interamente a Starfield fa da sfondo alla discussione intavolata sui social dall'ipotesi di un fan sulle origini del personaggio principale del nuovo GDR free roaming degli autori di Skyrim e Fallout 4.

Partendo dalle teorie condivise nei mesi scorsi dal redditor Exo_soldier, in tanti stanno provando a sviscerare tutti i segreti celati nel gameplay reveal di Starfield per capire, appunto, come avrà inizio la storia del personaggio della nuova space opera di Bethesda.

Stando a una delle teorie più accreditate, l'eroe di Starfield dovrebbe iniziare il suo viaggio interstellare indossando gli umili panni di un minatore spaziale. A detta dei fautori di questa teoria, gli indizi offerti dal video Deep Dive di Starfield mostrato da Bethesda nel giugno dello scorso anno sarebbero diversi, su tutti i continui riferimenti all'azienda di estrazione mineraria Argos presenti sull'interfaccia di selezione delle abilità del personaggio.

Sempre in base a questa ipotesi, il minatore interpretabile dai giocatori dovrebbe assumere il controllo di un'astronave solo dopo essere entrato in contatto con un membro del programma Constellation ed aver 'ereditato' i compiti del precedente comandante del vascello interplanetario. C'è anche chi, riallacciandosi sempre alla 'teoria del minatore', ritiene che le scene di gameplay mostrate da Bethesda possano suggerire un passato decisamente più 'movimentato' per il proprio alter-ego: il redditor XannyLarusso, ad esempio, ipotizza una pena detentiva da scontare nelle minere di Argos, con i giocatori chiamati a riscattare il buon nome del proprio personaggio dopo aver riportato alla luce dei manufatti extraterrestri.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro speciale sul primo gameplay tra le stelle di Starfield.