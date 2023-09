Starfield come inserire i trucchi: guida ai migliori cheat per la console dei comandi

Non tutti sanno che all'interno di Starfield è possibile richiamare una speciale console in cui inserire speciali comandi che possono alterare moltissime funzioni nel gioco. Si tratta di una feature inserita direttamente dagli sviluppatori, ma ha il suo costo in termini di gameplay. Scopriamo come funziona e quali sono i comandi migliori.

Starfield: vantaggi e svantaggi della console

Anzitutto, per richiamare la console di Starfield e poter immettere un comando, dovremo essere giocatori su PC. Questa funzione, infatti, non è prevista su Xbox Series X|S, perciò i trucchi autorizzati potranno essere attivati solo su piattaforma PC. Ciò premesso, c'è un'altra cruciale informazione da conoscere. Nonostante la console sia utilizzabile liberamente per manipolare il gioco, un messaggio ci informerà che il suo utilizzo disabiliterà tutti gli obiettivi in game. Per questa ragione, se intendente sbloccarli tutti, sconsigliamo assolutamente di farvi ricorso. I salvataggi di gioco in cui abbiamo attivato la console saranno contrassegnati da una specifica icona.

Nonostante il prezzo in termini di achievement sbloccabili, la manipolazione delle funzioni di gioco può consentirci di raggiungere risultati come l'invisibilità, un cambio di livello o l'acquisizione di crediti, perciò valutate in base ai vostri personali desideri. Su PC, possiamo usarla anche per effettuare il respec delle abilità di Starfield.

I migliori comandi della console

Per aprire la console dei comandi su Starfield, ci basterà premere il tasto “@” (chiocciola) sulla tastiera del PC. Così facendo, si aprirà un menu in cui ci sarà data la possibilità di inserire dei precisi input.

C'è davvero una miriade di opzioni su cui possiamo intervenire attraverso al console, ma non tutte sono utili allo stesso modo. Ecco perché abbiamo selezionato i comandi migliori da inserire, che vi riportiamo nell'elenco qui sotto:

tgm : attiva la God mode (invincibilità totale e munizioni infinite)

: attiva la God mode (invincibilità totale e munizioni infinite) tim : attiva la Immortal Mode (si possono subire danni, ma si resta in vita anche con energia a 0)

: attiva la Immortal Mode (si possono subire danni, ma si resta in vita anche con energia a 0) psb : sblocca tutti i poteri disponibili

: sblocca tutti i poteri disponibili player.setlevel 100 : cambia il livello nel valore indicato, dove 100 ci permette di arrivare in un baleno al livello massimo

: cambia il livello nel valore indicato, dove 100 ci permette di arrivare in un baleno al livello massimo player.additem 0000000F #100000000 : conferisce crediti a seconda del numero inserito (cambiate il numero alla fine per cambiare i crediti che desiderate ricevere)

: conferisce crediti a seconda del numero inserito (cambiate il numero alla fine per cambiare i crediti che desiderate ricevere) player.additem 0000000A #100000000 : conferisce Digipick a seconda del numero inserito (cambiate il numero alla fine per cambiare i Digipick che desiderate ricevere)

: conferisce Digipick a seconda del numero inserito (cambiate il numero alla fine per cambiare i Digipick che desiderate ricevere) tcai : altera l'IA di combattimento degli NPC, rendendoli docili o passivi

: altera l'IA di combattimento degli NPC, rendendoli docili o passivi kah : uccide tutti i nemici nelle vicinanze

: uccide tutti i nemici nelle vicinanze killall : uccide tutti gli NPC nell'area

: uccide tutti gli NPC nell'area tfc : dà accesso libero alla telecamera

: dà accesso libero alla telecamera tcl : disabilita la collisione dei personaggi, permettendoci di volare attraverso muri, pavimenti e altri oggetti

: disabilita la collisione dei personaggi, permettendoci di volare attraverso muri, pavimenti e altri oggetti tdetect : gli NPC non saranno più in grado di rilevare la nostra presenza

: gli NPC non saranno più in grado di rilevare la nostra presenza unlock : sblocca tutte le porte e i container agganciati (affinché funzioni, dobbiamo prima provare ad aprire la serratura in questione)

: sblocca tutte le porte e i container agganciati (affinché funzioni, dobbiamo prima provare ad aprire la serratura in questione) showlooksmenu player 1: apre l'editor del personaggio, permettendoci di modificare l'aspetto, il nome, lo sfondo e i tratti del nostro personaggio (qui trovate anche la nostra guida ai migliori tratti di Starfield)

Ricordiamoci che, in caso di ripensamento, perlopiù i comandi sopra riportati sono reversibili. Per annullarli, non dovremo far altro che inserire nuovamente lo stesso codice nella console.