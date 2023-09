Starfield come livellare in fretta l'abilità pilotaggio e il talento tecnologia

L’abilità di Pilotaggio è cruciale in Starfield poiché ci consente di metterci al comando di navi di grado superiore. Senza perfezionarla a dovere, nel corso del gioco capiterà di frequente di incappare in veicoli per il cui pilotaggio non abbiamo sufficiente maestria, soprattutto nelle prime fasi di gioco.

Come sbloccare il simulatore di volo

Fortunatamente, esiste un metodo molto rapido per sopperire al problema. Nel corso della missione principale “Il vecchio quartiere”, nel Quartiere del TASM a Jemison, dovremo rivolgerci al comandante John Tuala e accettare di unirci alla fazione dell’Avanguardia. A questo punto, il capitano ci assegnerà una missione in cui dovremo sostenere un esame di prova per testare le nostre capacità di pilotaggio.



Seguiamo tutti i passaggi della relativa missione, che prende il nome di “Sotto copertura”, il cui obiettivo è raggiungere la UC Vigilance e parlare col comandante Kibwe Ikande. La quest ci porterà a sostenere alcune prove di combattimento in un simulatore di volo.

Se avessimo difficoltà a superare le prove in questione, abbassiamo tranquillamente il livello di difficoltà del gioco attraverso le apposite impostazioni, dato che non avrà alcuna ripercussione sul completamento della missione.

Sfruttare il Simulatore di volo

Superato l’esame di prova, torniamo dal comandante Tuala per vederci assegnare un’ulteriore missione. A prescindere che la completiamo o meno, da questo momento in poi potremo interagire con i comandi dell’ascensore nelle immediate vicinanze (quello sotto il catello “MAST – Lobby”) e selezionare dal pannello l’opzione “Simulatore di volo dell’Avanguardia”.



Così facendo, ci ritroveremo in un’area specificamente dedicata ai piloti che vogliono perfezionare le proprie capacità di volo. Avviciniamoci al simulatore di volo, accanto alla colonna che reca il numero 1, e avviciniamoci al portellone, quindi entriamo.

Prendiamo il nostro Posto di Pilotaggio, dunque, e inizieremo una vera e propria simulazione di volo. Affronteremo delle battaglie in sequenza, come se ci trovassimo davvero nello spazio aperto con la nostra navicella. Si tratta di una sfida di difficoltà crescente: i nemici aumenteranno per numero e difficoltà.

I vantaggi del Simulatore di volo

Il prodigio di questo simulatore è che tutte le battaglie che sosteremmo ci verranno comunque riconosciute, consentendoci di accumulare progressi ed esperienza che ci consentiranno di livellare in fretta l’abilità di Pilotaggio, una delle migliori abilità di Starfield.



La quantità di Punti Esperienza non è maggiore rispetto alle normali battaglie, ma è la frequenza delle battaglie a fare una gran differenza. Girovagare con la navicella fra un viaggio intergalattico e l’altro alla ricerca di navicelle da abbattere, infatti, richiederebbe molto più tempo, mentre il simulatore ci fa il favore di offrirci scontri infinti con cui fare pratica e, soprattutto, accumulare esperienza per sviluppare il Pilotaggio in fretta.

Un altro vantaggio di non poco conto è che, trattandosi di una simulazione, possiamo interromperla quando vogliamo e, cosa ancor più importante, non possiamo morire.

Altre abilità utili da potenziare in fretta

Contestualmente, Pilotaggio non sarà l’unica abilità a trarre benefici dal nostro allenamento. Possiamo sì aumentare il nostro Pilotaggio distruggendo prima cinque navi, poi 15, poi 30 e infine 50, ma anche potenziare il nostro sistema di scudi (subendo danni) per rendere la nostra astronave più resistente agli assalti (con una scala di 150 danni subiti agli scudi durante un combattimento aereo, poi 350, poi 750 e infine 1.000).

Ancora, possiamo potenziare un un tipo di arma specifico, per esempio quelle Balistiche, infliggendo solo una certa quantità di danni con quel tipo di arma, il che potenzierà i danni con ogni grado successivo, velocizzandone anche la ricarica.



Il simulatore di volo, quindi, è utilissimo non soltanto per livellare in fretta il Pilotaggio, ma in generale per rafforzare le abilità del Talento Tecnologia, soprattutto se stiamo progettando una build fortemente interrelata alla personalizzazione delle aeronavi. In ogni caso, facciamo attenzione all'aspetto del respec delle abilità in Starfield.

E non c’è limite al numero di volte che potremo ricorrere al simulatore di volo. La camera è lì, a disposizione, quando e come lo vogliamo, per potenziare le competenze tecnologiche che più ci interessano e configurare il nostro protagonista in un modo che ripagherà pienamente il nostro impegno, diminuendo considerevolmente la quantità di tempo necessaria per raggiungere l’eccellenza.