Starfield: come modificare l'aspetto del personaggio o cambiare nome

Nelle fasi introduttive di Starfield verrete chiamati a creare il vostro personaggio tramite un approfondito editor e a dargli anche un nome. Se per qualche ragione non siete soddisfatti del risultato, sappiate che non è necessario iniziare una nuova partite per correre ai ripari.

Bethesda Game Studios ha infatti deciso di implementare nel gioco una particolare funzione che, ad un prezzo irrisorio, permette a tutti i giocatori di accedere nuovamente alla schermata dell’editor del personaggio, con tutte le opzioni per alterarne l’aspetto e per modificarne il nome.

Se anche voi siete interessati a fare altrettanto, sappiate che è sufficiente recarsi in uno dei negozi della catena chiamata Enhance. Uno di questi è situato a Nuova Atlantide, la città che si visita nelle primissime fasi del gioco e, pertanto, è possibile accedervi quasi subito. Una volta atterrati sul pianeta, proseguite dritto fino a raggiungere il veicolo di trasporto pubblico simile ad un piccolo treno e, dopo aver interagito con esso, selezionate il Distretto Commerciale come luogo da raggiungere (in questo modo lo sbloccherete anche come punto per il viaggio rapido).

Vi ritroverete così di fronte ad un ampio spazio con a sinistra una serie di negozi e sulla destra un giardino con tanto di laghetto. Proseguite lungo il giardino fino a ritrovarvi sotto una tettoia che fa parte del grosso edificio sulla sinistra: è proprio lì sotto che si trova il negozio Enhance. Entrate, parlate con l’impiegato e selezionate come opzione di dialogo ‘Vorrei usufruire dei vostri servizi’. In questo modo avrete la possibilità di modificare l’aspetto e il nome del personaggio.

Occorre precisare che attraverso questo procedimento non è possibile modificare in alcun modo il Background o i Tratti selezionati durante la fase di creazione del protagonista. Sappiate inoltre che non vi sono limiti nell’uso di questa funzionalità, quindi potete alterare l’aspetto del vostro astronauta ogni volta che vorrete, a patto di avere i 500 Crediti richiesti.

Se non l’avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida su come trovare il fucile a pompa Coachman all'inizio di Starfield.