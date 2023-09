Starfield: come modificare il FOV nella versione PC

La versione PC di Starfield manca ancora di alcune impostazioni e, in attesa che Bethesda corra ai ripari con i futuri aggiornamenti gratuiti, è possibile aggirare le limitazioni del gioco di ruolo ambientato nello spazio con una serie di trucchi. Uno di questi è legato al FOV.

Tale impostazione, che di default ha un valore pari a 70, non può essere modificata in alcun modo nella schermata delle impostazioni, poiché manca il classico FOV slider. Sebbene non sia possibile apportare modifiche tramite i menu, esistono alcuni metodi che consentono ugualmente di personalizzare questo dettaglio. Noi vi spiegheremo come fare senza ricorrere alle mod o alla console dei comandi, così da avere il minimo impatto sul gioco. Non perdiamo altro tempo e scopriamo come fare per modificare il FOV in Starfield.

Dopo aver giocato almeno una volta a Starfield (è fondamentale che abbiate avviato il gioco Bethesda Game Studios almeno una volta, altrimenti non troverete i file), potrete trovare alcuni file all'interno della cartella dei documenti di Windows, più precisamente in 'My Games'. Aprite la cartella intitolata Starfield: a questo punto dovreste creare un nuovo file di testo intitolato 'StarfieldCustom' e poi modificare il tipo di file, così che il suo nome finisca in '.ini' e non in '.txt'. Dal momento che per qualcuno questo passaggio potrebbe risultare troppo complesso, abbiamo pensato ad un modo molto più semplice per eseguirlo. Nella cartella troverete un file intitolato 'StarfieldPrefs': create una copia e rinominatela in 'StarfieldCustom' (senza le virgolette), assicurandovi di non toccare l'originale.

Ora aprite StarfieldCustom.ini con un editor di testo e cancellate tutto il suo contenuto. Assicuratevi che al suo interno vi siano esclusivamente le seguenti tre stringhe di testo:

[Camera]

fFPWorldFOV=70

fTPWorldFOV=70

Il valore 70 è quello predefinito, potete quindi modificarlo con quello che più vi aggrada e fare vari test fino al momento in cui non troverete il numero perfetto. Sappiate inoltre che la prima stringa corrisponde al FOV in prima persona e la seconda al FOV in terza persona. Il nostro consiglio è quello di impostare un valore compreso tra 90 e 100. Deciso il numero, salvate le modifiche al file e avviate il gioco per vedere come gira Starfield con il nuovo valore del FOV.

