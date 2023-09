Starfield: come nascondere la tuta e il casco nelle città

C’è un motivo ben preciso se tra le voci nell’inventario di Starfield vi è quella che permette di decidere cosa far indossare al protagonista sotto la tuta. Nel gioco Bethesda, infatti, non è obbligatorio tenere l’ingombrante involucro sempre e comunque.

Se state giocando l’avventura nello spazio targata Bethesda Game Studios al fianco di un Compagno come Sarah, avrete sicuramente notato che indossa una tuta solo ed esclusivamente quando strettamente necessario e in luoghi come Nuova Atlantide sfoggia invece i suoi abiti tradizionali. Nel caso in cui vogliate fare altrettanto, sappiate che si tratta di una semplice funzionalità di Starfield che si può attivare tramite la semplice pressione di un tasto e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, la scomparsa di tuta e casco non va ad influire negativamente sulle statistiche, poiché entrambi continueranno ad essere equipaggiati.

Per nascondere questi oggetti, aprite il menu dell’inventario e cliccate sulla sezione relativa alla tuta, quindi premete il tasto RB su Xbox (o il tasto ‘T’ se giocate su PC con mouse e tastiera) per attivare la funzione ‘Nascondi tuta spaziale in insediamenti’. Recatevi quindi nella sezione dedicata al casco e fate lo stesso attivando la funzione ‘Nascondi casco in zone respirabili’. Se avete seguito alla lettera questi passaggi, nei contesti in cui non sarà necessario indossare la tuta o il casco potrete vedere il vostro personaggio con addosso il solo abito (ed il copricapo) che avete scelto nella schermata dell’equipaggiamento.

Semmai doveste cambiare idea, vi basterà tornare nei due menu e, premendo sempre lo stesso tasto, attivare ‘Mostra tuta spaziale in insediamenti’ e 'Mostra casco in zone respirabili’.

Se siete in cerca di altri consigli utili sul gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra guida su come fare per potenziare al massimo il Gravisalto in Starfield.