Starfield: come fare per potenziare il Salto Gravitazionale

Tra le varie azioni che i giocatori di Starfield possono compiere durante la loro permanenza nella cabina di pilotaggio della loro navicella spaziale c’è anche il Gravisalto. Scopriamo come attivare questa meccanica e come fare per potenziarla al massimo.

Che cos’è il Gravisalto?

Il Gravisalto o Salto Gravitazionale è una tecnica che permette ai giocatori che non vogliono utilizzare il classico sistema di viaggio rapido di passare da un sistema all’altro. Sebbene il funzionamento di questa meccanica sia il medesimo per tutte le navi, ogni veicolo ha una portata diversa: questo significa che per coprire distanze più lunghe con alcune navicelle dovrete effettuare più salti. Non bisogna nemmeno sottovalutare la quantità di carburante nel serbatoio della nave, poiché è anche da esso che dipende la distanza che può essere coperta da un Salto Gravitazionale. In ogni caso, sappiate che una volta raggiunta l’altra parte, il quantitativo di carburante verrà automaticamente ripristinato.

Come eseguire un Gravisalto

Fare un Gravisalto in Starfield è molto semplice, sebbene esista un modo per regolare la potenza di questo sistema e rendere la sua esecuzione più rapida. Ma procediamo per gradi: innanzitutto, per poter effettuare uno spostamento di questo tipo è necessario trovarsi nello spazio aperto con la nave. Aprite la mappa e selezionate il sistema verso il quale volete spostarvi con il Gravisalto, quindi tenete premuto il tasto per attivare il salto, come indicato sul lato destro della schermata. A questo punto, vedrete al centro dello schermo una dicitura arancione, la quale segnala che la nave è in attesa di compiere un Gravisalto. Per poter eseguire l’azione in questione, dovrete gestire l’energia della nave per farla confluire verso i giusti sistemi.

Le navi di Starfield hanno un quantitativo di energia limitato che il giocatore deve assegnare in tempo reale ai vari sistemi, ovvero LAS, BAL, MSL, MOT, SCD e GRV. A voi interessa l’ultima di queste voci, ossia GRV: con la croce direzionale del controller Xbox (oppure con le frecce della tastiera), liberate energia dagli altri sistemi ed assegnatela al Salto Gravitazionale. Più numerose sono le tacche azzurre, più veloce sarà l’esecuzione del salto. Aumentare la potenza potrebbe quindi risultare utile quando si vuole fuggire da uno scontro nello spazio, poiché permette di darsela a gambe prima che accada qualcosa di brutto alla nave.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le numerose guide dedicate al gioco Bethesda che potete trovare sulle nostre pagine vi è anche quella con tutti i trucchi per guadagnare esperienza velocemente in Starfield.