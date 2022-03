Starfield su PC e Xbox Series X/S: come procede lo sviluppo? Ne parla il Progettista Capo

Il Direttore di Progettazione di Starfield, Emil Pagliarulo, ha scambiato quattro chiacchiere con i curatori del blog di Bethesda e, nel ripercorrere le fasi salienti dei suoi 19 anni trascorsi nella software house di Fallout e The Elder Scrolls, ha discusso dello sviluppo del nuovo GDR sci-fi per PC e Xbox Series X/S.

Prima di aprire una finestra sulla dimensione fantascientifica di Starfield, l'esponente dei Bethesda Game Studios ricorda quanto sia legato ad alcuni degli elementi distintivi del gameplay delle opere ruolistiche di Bethesda che ha contribuito a "inventare", come il minigioco dello scassinamento delle serrature o il sistema dello S.P.A.V. di Fallout 3, oltre a tantissime creature e armi iconiche.

Guardando a Starfield, Pagliarulo fornisce degli importanti spunti di riflessione sull'impegno necessario per dare forma a una IP completamente nuova: "Dire che stai per creare la prima proprietà intellettuale inedita di Bethesda da vent'anni a questa parte è una cosa, ma riuscirci è tutta un'altra storia. È stato davvero emozionante assistere al processo che, poco a poco, ci ha portati a realizzare Starfield e a farlo diventare il meraviglioso videogioco che è adesso, considerando anche che è stato creato da zero. Perché c'è sempre una fase dello sviluppo in cui tutto sembra un'accozzaglia senza senso, specie quando sei all'inizio, ed è una sensazione che accomuna tutti perché è così che funziona lo sviluppo di un videogioco!".

Superato il previsto "caos iniziale" nella realizzazione dell'IP di Starfield, il Progettista Capo del nuovo kolossal ruolistico di Bethesda specifica che "nello sviluppo si arriva a un punto in cui i sistemi cominciano a funzionare davvero e tutto sembra prendere una forma ben definita, e lì capisci la visione che ti ha guidato in questo folle viaggio comincia a concretizzarsi. Quando tutto ciò si è verificato con Starfield, ho pensato 'Wow! Si, è qualcosa di davvero speciale, i giocatori ne andranno pazzi'. Ora dobbiamo solo finire l'opera!".

