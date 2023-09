Starfield: come fare per recuperare i Compagni persi

Come ormai ben saprete, i Compagni di Starfield sono personaggi controllati dall’intelligenza artificiale che stanno costantemente al seguito del protagonista e gli forniscono sia spazio di stoccaggio extra che aiuto durante gli scontri a fuoco. Ma cosa succede se questo alleato sparisce all’improvviso?

Per quanto improbabile, esiste la possibilità che durante le vostre passeggiate in giro per lo spazio il Compagno possa perdersi e smettere di seguirvi. In casi come questo, è inutile preoccuparsi, poiché ciò non implica in alcun modo che il personaggio sia deceduto o che non possa più stare al vostro fianco. Si tratta infatti di un semplice bug o di una problematica dovuta a svariati altri fattori che può essere risolta in pochissimi passaggi.

Innanzitutto eseguite l’accesso al menu Dati, ossia la schermata principale dalla quale è possibile selezionare i vari menu (inventario, navicella, abilità, quest e mappa). Scegliete quindi la voce Nave in basso a sinistra e premete il tasto per visualizzare la schermata dedicata alla gestione dell’equipaggio. A questo punto, assegnate il Compagno che avete perso ad una qualsiasi mansione, non importa se sia adatto o meno a svolgerla. Se avete seguito alla lettera le indicazioni, al prossimo rientro sulla vostra nave casa ritroverete anche il vostro Compagno, pronto a seguirvi nuovamente.

Per chi se lo stesse chiedendo, questa guida non è valida solo nel caso in cui il Compagno dovesse sparire per qualche problematica, ma anche e soprattutto nel caso in cui decidiate di congedarlo dopo avergli parlato. In questo modo potrete trascorrere del tempo da soli e, quando sarete pronti, potrete farlo tornare al vostro fianco.

