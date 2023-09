Starfield: come sbloccare un'armatura e una nave leggendarie nelle prime fasi di gioco

Avete appena iniziato a giocare Starfield e volete mettere subito le mani su una nave leggendaria ed un'armatura con ottime caratteristiche? Se siete disposti ad affrontare una sfida, allora abbiamo una dritta che fa proprio al caso vostro.

Come iniziare la quest

Per poter ottenere sia la tuta spaziale che la nave leggendaria in Starfield sarà necessario dare il via ad una specifica missione che, però, è legata ad un oggetto che viene lasciato cadere in maniera casuale da una tipologia di nemico: gli Spacer, che possono essere trovati nelle prime fasi dell'avventura presso la Nova Galactic Starstation, durante la quest principale chiamata 'I vecchi vicini'. Eliminando questi avversari, c'è la probabilità che lascino cadere una tavoletta digitale con un file audio: ascoltatelo per avviare una nuova missione chiamata 'Mantide' e scoprire che c'è una base nascosta su Denebola I-B, nell'omonimo sistema.

Come sconfiggere i nemici

Una volta sul luogo, dovrete affrontare un gruppo di agguerritissimi mercenari di Livello 25 e un po' di torrette e altri dispositivi tecnologici dotati di armi, la cui forza non dovrebbe spaventarvi. Anche nel caso in cui il loro livello fosse molto più altro del vostro, con qualche granata e un po' d'attenzione riuscirete a metterli tutti fuori gioco e a procurarvi anche il loro equipaggiamento, che vi tornerà parecchio utile. Se avete il disperato bisogno di maggiori difese contro questi nemici, nascosta nella base c'è una tuta dei Cacciatori di Taglie (la trovate poco prima della grossa stanza al cui interno vi sono mercenari con armi energetiche), che offre ottimi valori di difesa fisica e non solo.

Soluzione dell'enigma

Sconfitte tutte le minacce, vi ritroverete all'interno di una stanza nella quale risolvere un enigma. Questo rompicapo di Starfield è molto semplice: sul pavimento vi sono diverse mattonelle con sopra una lettera ed il vostro obiettivo è quello di saltare da una all'altra fino a comporre una parola, che in questo caso è 'Tyrannis'. Si tratta della parola che si può leggere nella descrizione di un oggetto nelle tasche di un cadavere nei paraggi, che recita 'Leon Voclain - Sic Semper Tyrannis'.

Come trovare la nave e l'armatura

Ora viene la parte più difficile, poiché dovrete percorrere un lungo corridoio popolato da nemici robotici che potrebbero mettervi alle strette. Un'ottima strategia potrebbe essere quella di procurarsi un po' di medikit e correre senza sosta fino a raggiungere l'hangar in cui è parcheggiata la Mantide, la vostra prima nave leggendaria. Prima di spiccare il volo, però, vi suggeriamo di trovare anche la piccola stanza collegata all'hangar, ossia la camera privata del pilota ormai deceduto della nave: al suo interno troverete il set Mantide, un'armatura formata da tre pezzi con statistiche elevate e anche mod pre-installate.

