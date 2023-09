Starfield: come sbloccare il costume da mostro che terrorizza gli NPC

Sapevate che in Starfield è possibile mettere le mani su un bizzarro costume integrale da mostro con cui si possono spaventare a morte gli abitanti di ogni pianeta? Scopriamo insieme come fare per ottenere questo oggetto unico nel titolo Bethesda Game Studios.

Raggiungete Seconda Casa

Il primo step per poter ottenere l’oggetto è raggiungere Seconda Casa. Per chi non lo sapesse, si tratta del principale checkpoint di Titano, la luna di Saturno situata nel Sistema Solare. Aprite quindi la mappa, selezionate il Sistema Solare, poi Titano e infine cliccate su Seconda Casa per impostarlo come rotta. Una volta nell’orbita del corpo celeste, completate la fase di atterraggio. Scesi sulla superficie di Titano, verrete accolti da alcune guardie che vi guideranno verso l’ingresso di Seconda Casa, una peculiare base sotterranea. Entrate nell’edificio e proseguite fino a trovare delle scale che conducono al piano inferiore: da qui troverete il vero e proprio ingresso di Seconda Casa. Una volta dentro, proseguite fino a trovare lo stand sulla destra chiamato Starsap Tours. Poco più avanti, sempre sulla destra, noterete la presenza di una giovane donna col camice bianco, ossia la Dottoressa Giuliana Lakota. Parlateci e selezionate tutte le possibili opzioni di dialogo, affinché decida di affidarvi una missione alquanto bizzarra: spaventare i presenti con un costume da mostro.

Come sbloccare in maniera permanente il costume

Come potrete notare al termine dell’incarico, il buffo costume di Starfield vi verrà rimosso dall’inventario. Occorre infatti seguire un iter ben preciso per sbloccarlo in via definitiva. Dopo aver completato la quest, riposate per un totale di sei ore e tornate a parlare con la Dottoressa Giuliana Lakota, così che vi affidi nuovamente la missione. Indossate ancora una volta il costume e fate il vostro lavoro. Completato il tour per la seconda volta, riposate per ventiquattro ore e parlate con l'NPC per farvi affidare il terzo ed ultimo incarico consecutivo. Questa è la volta buona: al termine della quest secondaria, il costume sarà vostro per sempre.

Come funziona questo costume?

Il costume da mostro in Starfield va a rimpiazzare la tuta spaziale, lo zaino ed il casco. Questo indumento integrale offre 50 punti di protezione in ogni categoria, ma è del tutto privo di difesa dai pericoli ambientali. Chi volesse venderlo, può farlo per soli 2.360 Crediti. Dal momento che si tratta di un oggetto unico, vi sconsigliamo di farlo: girare per luoghi popolati da NPC con indosso il costume scatenerà una serie di divertenti commenti da parte delle persone. Insomma, è un'esperienza da provare!

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come nascondere la tuta ed il casco nelle città di Starfield?