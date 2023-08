Starfield: come scaricare i bonus pre-order e i DLC della Premium Edition

A prescindere dall'acquisto dei contenuti bonus della Premium Edition di Starfield, ossia quella che include anche l'Early Access, tutti i giocatori hanno diritto a scaricare il bonus pre-order. Scopriamo come fare per avviare manualmente il download di questi contenuti, che in alcuni casi potrebbero non installarsi durante la fase di preload.

Xbox Series X|S

Per scaricare tutti i bonus di Starfield su Xbox Series X o Xbox Series S è necessario visitare il menu 'I miei giochi e app' e individuare l'icona del gioco Bethesda tra i prodotti installati (occorre aver prima completato la fase di preload). A questo punto, posizionate il cursore su Starfield e premete Menu per far apparire un menu a tendina nel quale selezionare 'Gestisci gioco e add-on'. Ora premete A sulla prima delle tre voci sul lato destro dello schermo, ovvero quella le cui dimensioni sono di circa 100 GB. Vi ritroverete così in una nuova schermata: nella parte bassa della finestra dovreste vedere uno o due elementi nella sezione Add-on. Il primo è 'Starfield: Old Mars Skin Pack', ossia il DLC gratis per tutti gli acquirenti del gioco e per gli utenti Xbox Game Pass. Il secondo è invece 'Starfield: Premium Edition Content', che corrisponde ai bonus dell'edizione più costosa del gioco e potrebbe essere fondamentale per accedere all'Early Access. Mettete quindi la spunta su entrambi (o solo sul primo, se non avete la Premium Edition) e confermate cliccando su 'Salva modifiche' sulla destra, così da avviare il download di questi contenuti.

PC (App Xbox)

Sulla versione PC che si può scaricare dal Microsoft Store è meno probabile che succeda qualcosa di simile, poiché in ogni caso il download dei contenuti extra dovrebbe partire in automatico. In ogni caso potete effettuare una veloce verifica aprendo l'app Xbox di Windows 10/11 e, dall'elenco dei giochi installati sul lato sinistro della finestra, cliccare col tasto destro del mouse su Starfield e selezionare Visualizza dettagli. Sotto alla descrizione del gioco vedrete la sezione 'Add-on per questo gioco', dove dovrebbero esserci i due contenuti: se sotto di essi non vi è la dicitura 'Installato', cliccateci sopra e poi avviate manualmente il download.

PC (Steam)

Per verificare che tutti i contenuti aggiuntivi in vostro possesso siano correttamente installati sul client Valve, occorre recarsi nella schermata della Libreria e poi cliccare con il tasto destro del mouse su Starfield, infine selezionare Proprietà. Nella piccola finestra che si è appena aperta dovreste individuare sulla sinistra la voce DLC, cliccateci sopra e assicuratevi che vi sia la spunta su tutti i contenuti in elenco. Se non c'è, cliccate sul quadratino vuoto per avviare il download.

Avete già letto la nostra guida al sistema di progressione di Starfield?